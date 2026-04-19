Barcelona zaproponowała mu kontrakt. Gwiazdor go odrzucił

Piłkarze Barcelony

Andreas Christensen odrzucił propozycję Barcelony

Barcelona musi już myśleć o tym, co czeka klub w przyszłym sezonie. Wiadomo bowiem, że obecne rozgrywki zakończą się dla nich umiarkowanie dobrze. Najpewniej uda się co prawda utrzymać mistrzowski tytuł, ale fani liczyli także na sukces w innych rozgrywkach, szczególnie w Lidze Mistrzów. Niemniej przy dobrych ruchach transferowych latem, szanse na to, że w kolejnym sezonie realizacja takiego planu przebiegnie pomyślnie są duże.

Budowanie kadry na kolejną kampanię władze Dumy Katalonii rozpoczęły od przedłużania kontraktów, które wygasają latem. Według informacji przekazanych przez serwis „Mundo Deportivo”, Andreas Christensen otrzymał od Barcelony ofertę rocznego kontraktu z obniżką pensji. Defensor zdecydował się jednak ją odrzucić z powodów finansowych. Jednocześnie jednak chce zostać w zespole, ale na nieco bardziej korzystnych warunkach. O nowe negocjacje poprosił już swojego menadżera.

Andreas Christensen w tym sezonie rozegrał w sumie 17 spotkań i zdobył jednego gola. 30-letni reprezentant Danii na koncie ma łącznie 97 występów w barwach Dumy Katalonii. Wcześniej reprezentował barwy przede wszystkim Chelsea. Serwis „Transfermarkt” obecnie wycenia go na 9 milionów euro. Naturalnie obecny kontrakt wygasa latem tego roku.

