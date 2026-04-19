Bayern chce gwiazdę Premier League. Musi zapłacić fortunę

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Morgan Rogers

Morgan Rogers wzbudził zainteresowanie Bayernu Monachium

Morgan Rogers jest jednym z najlepszych zawodników w Premier League. Nic więc dziwnego, że 23-letni ofensywny pomocnik wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Jego odejście z Aston Villi już w zbliżającym się wielkimi krokami letnim okienku jest coraz bardziej prawdopodobne, ponieważ klub z Birmingham może być zmuszony do sprzedaży swojej gwiazdy, by ustabilizować sytuację finansową. Ewentualny transfer mógłby przynieść duży zastrzyk gotówki, pozwalający na dalsze funkcjonowanie.

Dotychczas Rogers był łączony z Liverpoolem, Chelsea, Arsenalem, Manchesterem City, Tottenhamem Hotspur czy Paris Saint-Germain. Jak podaje serwis „Football Insider”, chrapkę na pozyskanie 13-krotnego reprezentanta Anglii ma również Bayern Monachium.

Bawarczycy chcą powtórzyć manewr z transferem Harry’ego Kane’a, ponownie sięgając po czołowego piłkarza z angielskiej ekstraklasy, jakim bez wątpienia jest Morgan Rogers. Taka operacja wiązałaby się z astronomicznym wydatkiem przekraczającym 100 milionów euro.

Angielski gwiazdor przeniósł się do ekipy The Villans w lutym 2024 roku z Middlesbrough za niespełna 10 milionów euro. Od tamtej pory rozegrał łącznie 117 meczów, strzelił 28 goli oraz zanotował 26 asyst. Serwis „Transfermarkt” szacuje jego wartość rynkową na 80 milionów euro, aczkolwiek Aston Villa liczy na jeszcze większy zarobek. Aktualna umowa zawodnika obowiązuje do 2031 roku, co daje działaczom z Birmingham mocną pozycję negocjacyjną.