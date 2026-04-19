Brandt żegna się z Borussią Dortmund. Może opuścić Europę

ANP / Alamy Na zdjęciu: Julian Brandt

FC Cincinnati zagięło parol na Juliana Brandta

Julian Brandt nie będzie kontynuował swojej kariery w Borussii Dortmund. Strony potwierdziły bowiem, że zakończą współpracę po obecnym sezonie, kiedy wygaśnie umowa 29-letniego pomocnika. Niemiecki zawodnik stanie się więc wolnym agentem, a sprowadzenie tak doświadczonego piłkarza bez kwoty odstępnego to nie lada okazja rynkowa. Nic dziwnego, że wokół jego osoby zaczyna robić się coraz większy ruch transferowy.

Dotychczas wydawało się, iż Brandt pozostanie w Europie, ponieważ przymierzano go do Milanu, Aston Villi, Arsenalu czy Atletico Madryt. Teraz pojawiły się jednak doniesienia sugerujące, że 29-latek może opuścić Stary Kontynent.

Jak dowiedział się Ekrem Konur, zainteresowanie urodzonym w Bremie pomocnikiem wykazuje bowiem klub z MLS – FC Cincinnati. Amerykanie są gotowi zaproponować mu wysoką pensję, co może odegrać kluczową rolę w podjęciu decyzji przez zawodnika.

48-krotny reprezentant Niemiec rozegrał dla Borussii Dortmund dokładnie 303 spotkania, w których zdobył 57 bramek oraz zanotował 69 asyst. Ofensywny pomocnik występuje w barwach ekipy BVB od lipca 2019 roku, kiedy przeniósł się tam za około 25 milionów euro z Bayeru Leverkusen. W ciągu kilku kampanii stał się ważną postacią zespołu z Zagłębia Ruhry. Według portalu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi obecnie około 20 milionów euro.