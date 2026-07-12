Ten piłkarz zastąpi Ambrosa w Górniku Zabrze

Górnik Zabrze pobił rekord transferowy, sprzedając Lukasa Ambrosa do Anderlechtu. Na kanale Meczyki.pl następcę czeskiego piłkarza wskazał Bartłomiej Stańdo. Jego zdaniem będzie nim Kacper Urbański.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Lukas Ambros

Urbański zastąpi Ambrosa w Górniku Zabrze

Górnik Zabrze przeszedł duże zmiany, jeśli chodzi o kadrę pierwszego zespołu. Mimo sukcesów w minionych rozgrywkach nie udało im się zatrzymać kluczowych zawodników. Z klubem pożegnali się m.in. Marcel Łubik, Patrik Hellebrand oraz Lukas Ambros. Ten pierwszy trafił do beniaminka Ekstraklasy, czyli Wisły Kraków, drugi wybrał Koronę Kielce, a ostatni za rekordową kwotę przeniósł się do Anderlechtu.

Trójkolorowi byli aktywni na rynku transferowym, więc sprowadzili sporo nowych graczy. W kontekście zastąpienia Ambrosa idealnym kandydatem może być były piłkarz Legii Warszawa. Na kanale Meczyki.pl ujawniono, że zastąpić go mógłby Kacper Urbański.

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Według dziennikarza Bartłomieja Stańdo reprezentant Polski prawdopodobnie wejdzie w buty czeskiego piłkarza. Co więcej, zauważył, że Górnik zrobił bardzo dobry ruch, ponieważ nie tylko zarobił rekordowe pieniądze, ale miał już nowego zawodnika w klubie, zanim Ambros zdecydował się odejść. W ten sposób zmiana na kluczowej pozycji powinna przebiec w mniej bolesny sposób.

Urbański trafił na stadion przy Roosevelta tego lata na zasadzie wolnego transferu. Jego kontrakt z Legią został rozwiązany za porozumieniem stron zaledwie po roku współpracy. W poprzednich rozgrywkach uzbierał 28 meczów.