Piast Gliwice potwierdził przyjście nowego bramkarza. Do zespołu trafił Marcel Mendes-Dudziński. Młody golkiper poprzednio był związany z Legią Warszawa.

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Piasta Gliwice

Oficjalnie: Marcel Mendes-Dudziński nowym graczem Piasta Gliwice

Piast Gliwice aktywnie pracuje na rynku transferowym. Dotychczasowym najgłośniejszym letnim ruchem zespołu było pozyskanie Jakuba Łabojki. Ekstraklasowicz tymczasem w sobotnie popołudnie potwierdził nawiązanie współpracy z nowym bramkarzem. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej ogłoszono przyjście Marcela Mendesa-Dudzińskiego.

Młody bramkarz dołączył do Piasta Gliwice na zasadzie wolnego transferu. Zawodnik poprzednio był związany z Legią Warszawa, ale nie tak dawno temu dobiegł końca jego kontrakt. Gliwiczanie natychmiast wykorzystali sytuację i ruszyli po 21-latka. Kontrakt wychowanka Pogoni Szczecin będzie obowiązywał do 30 czerwca 2029 roku.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Przez ostatnie lata Marcel Mendes-Dudziński był pełnoprawnym graczem Legii Warszawa. Z bramkarzem wiązano na Łazienkowskiej spore nadzieje. Finalnie jednak 21-latek nie zaliczy udanej przygody w stołecznym zespole. Wychowanek Pogoni Szczecin nawet nie zadebiutował w seniorskiej drużynie Wojskowych.

W trakcie poprzedniego sezonu Marcel Mendes-Dudziński był wypożyczony do Świtu Szczecin. Bramkarz w barwach tego zespołu nie zaliczył nawet debiutu między słupkami.