Piast Gliwice ma nowego zawodnika. To były piłkarz Legii Warszawa

18:22, 11. lipca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Piast Gliwice

Piast Gliwice potwierdził przyjście nowego bramkarza. Do zespołu trafił Marcel Mendes-Dudziński. Młody golkiper poprzednio był związany z Legią Warszawa.

Piłkarze Piasta Gliwice
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Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Piasta Gliwice

Oficjalnie: Marcel Mendes-Dudziński nowym graczem Piasta Gliwice

Piast Gliwice aktywnie pracuje na rynku transferowym. Dotychczasowym najgłośniejszym letnim ruchem zespołu było pozyskanie Jakuba Łabojki. Ekstraklasowicz tymczasem w sobotnie popołudnie potwierdził nawiązanie współpracy z nowym bramkarzem. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej ogłoszono przyjście Marcela Mendesa-Dudzińskiego.

Młody bramkarz dołączył do Piasta Gliwice na zasadzie wolnego transferu. Zawodnik poprzednio był związany z Legią Warszawa, ale nie tak dawno temu dobiegł końca jego kontrakt. Gliwiczanie natychmiast wykorzystali sytuację i ruszyli po 21-latka. Kontrakt wychowanka Pogoni Szczecin będzie obowiązywał do 30 czerwca 2029 roku.

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Przez ostatnie lata Marcel Mendes-Dudziński był pełnoprawnym graczem Legii Warszawa. Z bramkarzem wiązano na Łazienkowskiej spore nadzieje. Finalnie jednak 21-latek nie zaliczy udanej przygody w stołecznym zespole. Wychowanek Pogoni Szczecin nawet nie zadebiutował w seniorskiej drużynie Wojskowych.

W trakcie poprzedniego sezonu Marcel Mendes-Dudziński był wypożyczony do Świtu Szczecin. Bramkarz w barwach tego zespołu nie zaliczył nawet debiutu między słupkami.

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