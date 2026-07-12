Vinicius otrzymał dwie oferty z Premier League! Brazylijczyk zdecydował

Vinicius Junior jest blisko podpisania nowego kontraktu z Realem Madryt. Wcześniej jednak Brazylijczyk odrzucił dwie oferty z Premier League. Informacje w tej sprawie przekazał Ekrem Konur.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius odrzucił dwie oferty z Anglii, zostanie w Realu Madryt

Vinicius Junior od jakiegoś czasu był łączony z odejściem z Realu Madryt. Nikt nie miał bowiem wątpliwości, że Brazylijczyk jest kuszony perspektywą bycia jedyną, największą gwiazdą danego zespołu oraz sporymi zarobkami. W ostatnim czasie wszystko wskazuje jednak na to, że skrzydłowy podpisze z Królewskimi nową umowę. To zapewne wkrótce się stanie, choć jak się okazuje ostatnio otrzymał on także inne propozycje.

Według informacji, które przekazał Ekrem Konur, Vinicius Junior otrzymał dwie oferty ze strony klubów Premier League. Zdecydował się je jednak odrzucić właśnie ze względu na fakt, że blisko finalizacji jest jego pozostanie w Realu Madryt. Dziennikarz nie sprecyzował jednak, o jakie konkretnie zespoły z Anglii chodzi.

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Vinicius Junior w minionym sezonie rozegrał w sumie 53 mecze, w których zdobył 22 bramki oraz zanotował 14 ostatnich podań. Łącznie w barwach Los Blancos ma on dokładnie 375 gier i 128-krotnie trafiał do siatki rywali. Poza tym sto razy zaliczył także asystę. Serwis „Transfermarkt” wycenia Brazylijczyka obecnie na 140 milionów euro. Popularny „Vini” podczas Mistrzostw Świata 2026 zdobył cztery gole w pięciu meczach.

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