Nie tylko Alvarez. Barcelona chce jeszcze jednego napastnika

Julian Alvarez to priorytet transferowy FC Barcelony na pozycję numer dziewięć. Jak podaje Sport, kataloński klub rozważa sprowadzenie jeszcze jednego napastnika, jeśli odejdzie Ferran Torres. W grę wchodzi dwóch kandydatów.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Vlahović lub Asllani mogą zastąpić Torresa w Barcelonie

FC Barcelona niebawem ruszy z kolejnymi transferami, gdy tylko Mistrzostwa Świata oficjalnie dobiegną końca. Nie jest tajemnicą, że priorytetem na rynku transferowym pozostaje Julian Alvarez. Argentyńczyk od dawna jest przymierzany do Blaugrany. Co więcej, mimo ofert z innych klubów, nie rozważa transferu nigdzie indziej niż do obecnego mistrza Hiszpanii.

Kilka dni temu pojawiły się doniesienia, że Barcelona sprzeda Ferrana Torresa, jeśli pojawi się odpowiednia oferta. Piłkarz ma na stole kilka ofert i niewykluczone, że zdecyduje się odejść. Jego kontrakt na dodatek wygasa w czerwcu przyszłego roku.

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Z informacji dziennika Sport wynika, że Barcelona może ściągnąć jeszcze jednego napastnika, gdyby Torres finalnie zmienił klub. Wtedy oprócz Juliana Alvareza do zespołu miałby dołączyć jeden z dwóch kandydatów. Pod uwagę brany jest Dusan Vlahović oraz Fisnik Asllani.

W przypadku Vlahovicia mowa o transferze bezgotówkowym, ponieważ Serb nie przedłużył kontraktu z Juventusem. W minionym sezonie strzelił 10 bramek w 23 meczach. Asllani to piłkarz Hoffenheim, który ma za sobą świetny sezon. Łącznie zdobył 11 bramek i zanotował 10 asyst w 35 meczach. Kosowianin jest o trzy lata młodszy, ale w jego przypadku trzeba będzie wyłożyć duże pieniądze.