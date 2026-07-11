Grał u boku gwiazd, teraz wybrał Polskę. Górnik zaskoczył wszystkich

21:09, 11. lipca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl / Górnik Zabrze

Górnik Zabrze sięgnął po zawodnika z piłkarskim życiorysem, którego nie powstydziłyby się największe kluby Ekstraklasy. Do zespołu dołączył były gracz Realu Madryt.

Michal Gasparik
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fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Michal Gasparik

Ekstraklasa przyciągnęła kolejnego gracza z La Liga. To głośne nazwisko

Górnik Zabrze przeprowadził jeden z najciekawszych transferów tego lata. Trójkolorowi ogłosili pozyskanie Petera Federico, 23-letniego reprezentanta Dominikany, który piłkarsko wychował się w słynnej akademii Realu Madryt. Jak poinformowało biuro prasowe klubu, zawodnik podpisał kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2029 roku. Piłkarz dołączył do zespołu na zasadzie transferu definitywnego.

Nowy nabytek Zabrzan może pochwalić się doświadczeniem zdobywanym na najwyższym poziomie hiszpańskiego futbolu. Federico miał okazję zadebiutować w pierwszej drużynie Realu Madryt w rozgrywkach La Liga, a dzięki występom w barwach Królewskich znalazł się w gronie zawodników, którzy sięgnęli po mistrzostwo Hiszpanii. Chociaż konkurencja w Madrycie okazała się ogromna, skrzydłowy konsekwentnie budował swoją pozycję. Występował w rezerwach giganta oraz zbierając doświadczenie w kolejnych klubach.

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W ostatnich sezonach reprezentował barwy między innymi takich ekip jak: Getafe, Valencia i Real Valladolid. Szczególnie pobyt w Valladolid pozwolił mu przypomnieć o swoim potencjale. W ostatnich rozgrywkach zdobył sześć bramek i zanotował jedną asystę, pokazując, że potrafi być ważnym ogniwem ofensywy.

Przedstawiciele śląskiej ekipy wiążą z zawodnikiem duże nadzieje. Federico będzie występował z numerem 19 i ma wnieść do zespołu nie tylko technikę oraz szybkość, ale także doświadczenie wyniesione z hiszpańskich boisk. Ogólnie dla Górnika to transfer, który może przyciągnąć uwagę całej PKO BP Ekstraklasy.

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