Widzew przeprowadzi głośny transfer? Na radarze piłkarz z przeszłocią w Serie A

18:07, 11. lipca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Mohamed Toubache-Ter

Widzew Łódź wciąż może przeprowadzić głośny transfer. I to prosto z Serie A. Na radarze drużyny prowadzonej przez Aleksandara Vukovicia znalazł się Balthazar Pierret z francuskiego Red Star FC - donosi Mohamed Toubache-Ter.

Aleksandar Vuković
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Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Balthazar Pierret łączony z Widzewem Łódź

Widzew Łódź tego lata przeprowadził prawdopodobnie najgłośniejszy ruch w PKO Ekstraklasie. Do drużyny trafił bowiem reprezentant Polski – Karol Świderski. Łodzianie jednak wciąż aktywnie pracują na rynku transferowym, a najnowsze doniesienia przekazał Mohamed Toubache-Ter. Otóż w kręgu ich zainteresowań znalazł się Balthazar Pierret, który na co dzień reprezentuje barwy Red Star FC.

Balthazar Pierret nie pierwszy raz jest łączony z przeprowadzką do Polski. Zawodnik był także na transferowej liście Lecha Poznań. W przeszłości był także na radarze Widzewa Łódź, który ponoć wznowił zainteresowanie. Na ten moment wychowanek Escolii Varsovia jest jedynie łączony z zespołem prowadzony przez Aleksandara Vukovicia.

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Widzew Łódź ma jednak nie być jednym zespołem, który wpisał do swojego notesu Balthazara Pierreta. Wspomniane źródło zdradza, że również inne polskie drużyny patrzą w kierunku byłego gracza Lecce. Obecnie jednak brakuje konkretnych informacji w tej sprawie. Czas pokaże, czy pomocnik finalnie trafi na boiska PKO Ekstraklasy.

Balthazar Pierret w minionym sezonie rozegrał 14 spotkań w koszulce francuskiego Red Star FC. Pomocnik nie zdołał wpisać się na listę strzelców, ale może pochwalić się jedną asystą, którą zanotował w Ligue 2.

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