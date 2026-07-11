Lech Poznań nie przeprowadzi głośnego transferu wewnąrz PKO Ekstraklasy. Tamar Svetlin z Korony Kielce w rozmowie z portal Wkielcach.info zdradził, że temat jego przenosin na Bułgarską został definitywnie zamknięty.

Ernest Kolodziej / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Tamar Svetlin nie wzmocni Lecha Poznań. „Sprawa jest zamknięta”

Lech Poznań obecnie buduje skład na rywalizację w PKO Ekstraklasie i eliminacje do Ligi Mistrzów. Jednym z głośniejszych ruchów mistrza Polski było pozyskanie Allahyara Sayyadmanesha. Wiele się także mówiło, że Kolejorz rozbije bank i przeprowadzi głośny transfer z Korony Kielce. W kręgu ich zainteresowań znajdował się bowiem Tamar Svetlin.

Tymczasem zawodnik Korony Kielce udzielił wywiadu portalowi Wkielcach.info, w którym omówił sytuację z możliwą przeprowadzką do Lecha Poznań. Jak się okazuje, reprezentant Słowenii już na pewno nie trafi pod skrzydła Nielsa Frederiksena. Piłkarz przyznał, że temat transferu do Kolejorza został już definitywnie zamknięty.

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– Teraz wszystko się skończyło. Oczywiście, ten temat trochę trwał. Miałem ofertę. Klub nie był z niej zadowolony. Sprawa jest zamknięta. Koncentruje się na przygotowaniach do nowego sezonu – powiedział 24-latek.

W poprzednim sezonie Tamar Svetlin rozegrał 36 spotkań w koszulce Korony Kielce. Słoweński pomocnik zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców. 24-latek może także pochwalić się jedną asystą.