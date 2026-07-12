Mistrzostwa Świata 2026: klasyfikacja strzelców po 1/4 finału

05:46, 12. lipca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Mistrzostwa Świata 2026 są już coraz bliżej zakończenia. Jak po fazie ćwierćfinałów prezentuje się klasyfikacja strzelców mundialu?

Lionel Messi
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AP Photo/ Ed Zurga/ Alamy Na zdjęciu: Lionel Messi

Mistrzostwa Świata 2026: to najlepsi strzelcy po ćwierćfinałach

Mistrzostwa Świata 2026 wielkimi krokami zbliżają się do finału. Przed nami jeszcze tydzień rywalizacji i cztery spotkania. Natomiast właśnie dobiegła faza ćwierćfinałów. W sobotę i niedziele odbyły się ostatnie mecze tego etapu zmagań.

Jak po starciach w 1/4 finału prezentuje się klasyfikacja najlepszych strzelców MŚ 2026? Kylian Mbappe i Lionel Messi maja na koncie po osiem goli. Reprezentant Francji zaliczył trzy asysty i jest pierwszy, natomiast Argentyńczyk ma w dorobku dwa takie zagrania.

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Na trzeciej lokacie plasuje się Erling Haaland, który już pożegnał się z turniejem. Norweg zdobył siedem bramek i wyprzedza duet Jude Bellingham – Harry Kane. Anglicy mogą pochwalić się sześcioma trafieniami.

Klasyfikacja strzelców Mistrzostw Świata 2026:

MiejsceZawodnikLiczba goliLiczba asyst
1.Kylian Mbappe83
2.Leo Messi82
3.Erling Haaland70
4.Jude Bellingham61
4.Harry Kane61
6.Ousmane Dembele52
7.Mikel Oyarzabal41
7.Julian Quinones41
7.Ismaila Sarr41
7.Vinicius Junior41

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