Mistrzostwa Świata 2026: klasyfikacja strzelców po 1/4 finału

Mistrzostwa Świata 2026 są już coraz bliżej zakończenia. Jak po fazie ćwierćfinałów prezentuje się klasyfikacja strzelców mundialu?

AP Photo/ Ed Zurga/ Alamy Na zdjęciu: Lionel Messi

Mistrzostwa Świata 2026: to najlepsi strzelcy po ćwierćfinałach

Mistrzostwa Świata 2026 wielkimi krokami zbliżają się do finału. Przed nami jeszcze tydzień rywalizacji i cztery spotkania. Natomiast właśnie dobiegła faza ćwierćfinałów. W sobotę i niedziele odbyły się ostatnie mecze tego etapu zmagań.

Jak po starciach w 1/4 finału prezentuje się klasyfikacja najlepszych strzelców MŚ 2026? Kylian Mbappe i Lionel Messi maja na koncie po osiem goli. Reprezentant Francji zaliczył trzy asysty i jest pierwszy, natomiast Argentyńczyk ma w dorobku dwa takie zagrania.

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Na trzeciej lokacie plasuje się Erling Haaland, który już pożegnał się z turniejem. Norweg zdobył siedem bramek i wyprzedza duet Jude Bellingham – Harry Kane. Anglicy mogą pochwalić się sześcioma trafieniami.

Klasyfikacja strzelców Mistrzostw Świata 2026: