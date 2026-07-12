Mistrzostwa Świata 2026: klasyfikacja strzelców po 1/4 finału

Mistrzostwa Świata 2026: to najlepsi strzelcy po ćwierćfinałach
Mistrzostwa Świata 2026 wielkimi krokami zbliżają się do finału. Przed nami jeszcze tydzień rywalizacji i cztery spotkania. Natomiast właśnie dobiegła faza ćwierćfinałów. W sobotę i niedziele odbyły się ostatnie mecze tego etapu zmagań.
Jak po starciach w 1/4 finału prezentuje się klasyfikacja najlepszych strzelców MŚ 2026? Kylian Mbappe i Lionel Messi maja na koncie po osiem goli. Reprezentant Francji zaliczył trzy asysty i jest pierwszy, natomiast Argentyńczyk ma w dorobku dwa takie zagrania.
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Na trzeciej lokacie plasuje się Erling Haaland, który już pożegnał się z turniejem. Norweg zdobył siedem bramek i wyprzedza duet Jude Bellingham – Harry Kane. Anglicy mogą pochwalić się sześcioma trafieniami.
Klasyfikacja strzelców Mistrzostw Świata 2026:
|Miejsce
|Zawodnik
|Liczba goli
|Liczba asyst
|1.
|Kylian Mbappe
|8
|3
|2.
|Leo Messi
|8
|2
|3.
|Erling Haaland
|7
|0
|4.
|Jude Bellingham
|6
|1
|4.
|Harry Kane
|6
|1
|6.
|Ousmane Dembele
|5
|2
|7.
|Mikel Oyarzabal
|4
|1
|7.
|Julian Quinones
|4
|1
|7.
|Ismaila Sarr
|4
|1
|7.
|Vinicius Junior
|4
|1