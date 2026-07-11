Wisła Kraków szykuje wielkie ogłoszenie. Prezes mówił o rekordowej koszulce

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Huawei albo Xiaomi w Wiśle Kraków? Królewski szybko odpowiedział na żarty kibiców

Jarosław Królewski zabrał głos w sprawie nowych sponsorów Wisły Kraków. Prezes Białej Gwiazdy przyznał, że klub przed rozpoczęciem sezonu PKO BP Ekstraklasy ogłosi kolejne komercyjne porozumienia, a kibice mogą spodziewać się wyjątkowych informacji. Temat pojawił się przy okazji rozmowy po meczu krakowskiej ekipy z Wrexham. Szef klubu z Krakowa odniósł się również do komentarzy fanów, którzy żartowali, że po swoim dłuższym pobycie w Chinach mógł wrócić do Polski z umowami z globalnymi gigantami, takimi jak Huawei czy Xiaomi. Prezes Wisły szybko uciął te spekulacje, ale jednocześnie zapowiedział, że klub ma przed sobą kolejne ważne ogłoszenia.

– Nie będzie Huawei ani Xiaomi. Przed ligą na pewno ogłosimy nowych sponsorów. Znowu będzie to rekordowa koszulka, jeśli chodzi o finanse i sponsorów – przekazał Królewski w rozmowie z Goal.pl.

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Słowa sternika krakowskiej ekipy oznaczają, że Wisła zamierza kontynuować trend wzmacniania swojej pozycji biznesowej. Klub w ostatnich latach mocno pracował nad zwiększeniem przychodów komercyjnych, a kolejne umowy sponsorskie mają być kolejnym krokiem w budowaniu stabilności finansowej.

Podczas rozmowy pojawiło się również pytanie dotyczące współpracy z Superbetem, czyli jednym z obecnych głównych partnerów Wisły. Królewski odpowiedział krótko, sugerując, że relacja z dotychczasowym sponsorem pozostaje aktualna. – Superbet oczywiście zostaje z nami – przekazał naszemu serwisowi jednoznacznie Królewski.

Wisła po powrocie do PKO BP Ekstraklasy chce nie tylko rywalizować sportowo, ale również rozwijać się poza boiskiem. Zapowiedź kolejnych rekordów sponsorskich pokazuje, że klub z Synerise Areny Kraków zamierza dalej szukać nowych źródeł przychodów i wzmacniać swoją markę.