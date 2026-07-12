Jude Bellingham okazał się bohaterem ćwierćfinałowego starcia Anglia - Norwegia. Po meczu gwiazdor Real Madryt zdradził, co powiedziała mu jego mama, i odpowiedział Thomasowi Tuchelowi.

Mark Pain/ Alamy Na zdjęciu: Thomas Tuchel i Jude Bellingham

Bellingham reaguje na słowa Tuchela

Dwa gole – jeden w pierwszej połowie, drugi już w dogrywce. To właśnie w taki sposób Jude Bellingham poprowadził swoją reprezentację do awansu do półfinału Mistrzostw Świata 2026. Pomocnik popełnił tylko jedno przewinienie i zakończył spotkanie Anglia – Norwegia bez kartki, o czym wspomniał po ostatnim gwizdku.

– Moja mama przez cały tydzień wpajała mi, żebym pilnował swojego języka, fauli, mimiki i emocji, żebym nie dostał żółtej kartki i nie naraził się na zawieszenie – przyznał pomocnik Realu Madryt.

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Bellingham postanowił zareagować na zaskakujące słowa selekcjonera Synów Albionu. Thomas Tuchel nie był zadowolony z postawy swoich podopiecznych. – No cóż. Tam, na boisku, jest ciężko. Wszyscy zawodnicy wykonali cholernie wymagającą pracę. Moje myśli i uznanie kieruję do graczy, którzy mieli udział w tym sukcesie – stwierdził zdobywca dwóch bramek w rozmowie z oficjalnymi mediami FIFA.