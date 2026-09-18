Legia Warszawa na sprzedaż! Mioduski sprzedaje akcje

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Dariusz Mioduski

Mioduski sprzedaje mniejszościowy pakiet Legii Warszawa

Legia Warszawa od marca 2017 roku należy w stu procentach do Dariusza Mioduskiego. Biznesmen przejął pełną kontrolę, kupując pozostałe udziału od poprzednich współwłaścicieli, czyli Bogusława Leśnodorskiego oraz Macieja Wandzla. Jednocześnie pełnił także funkcję prezesa klubu. Początki jego przygody z Wojskowymi sięgają jednak 2012 roku, gdy został członkiem rady nadzorczej. Natomiast od 2014 do 2017 roku był jednym z właścicieli.

Od momentu, gdy Mioduski wszedł do Legii Warszawa, stołeczny klub zdobył m.in. siedem mistrzostw Polski. Era sukcesów zakończyła się jednak w 2021 roku, gdy po raz ostatni mogli świętować tytuł. Obecnie są w kryzysie, walcząc o powrót na szczyt.

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Kibice nie raz dawali do zrozumienia, że żądają sprzedaży klubu innemu właścicielowi. Niewykluczone, że niebawem się tego doczekają. Z informacji serwisu Meczyki.pl wynika, że Dariusz Mioduski zdecydował się sprzedać mniejszościowy pakiet akcji. Rozmowy trwają od miesięcy. Źródło nie podało nazwy czy nawet imienia i nazwiska potencjalnego inwestora. Natomiast zasugerowało, że chodzi o amerykański fundusz.

Wspomniany fundusz, jak czytamy na łamach Meczyków, przeprowadził pełną analizę działalności klubu od spraw prawnych przez finansowe oraz techniczne. Nie wiadomo jednak, o jakim konkretnie pakiecie akcji jest mowa.