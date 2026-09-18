Papszun potwierdził. Mógł prowadzić znany zagraniczny klub

Marek Papszun w przeszłości mógł prowadzić Olympiakos. Szkoleniowiec, cytowany przez serwis legia.net, potwierdził, że przez moment był taki temat. Finalnie nie żałuje, że do tego nie doszło.

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Papszun potwierdził temat Olympiakosu

Legia Warszawa przygotowuje się do ostatniego meczu w Ekstraklasie przed przerwą na reprezentacje. W niedzielę (20 września) stołeczny klub zmierzy się na wyjeździe z Jagiellonią Białystok. Marek Papszun na konferencji prasowej został zapytany o ostatnie doniesienia, sugerujące, że był blisko Olympiakosu.

Szkoleniowiec potwierdził, że był taki temat. Miało to miejsce dawno temu, a dokładnie w momencie, gdy odszedł z Rakowa Częstochowa po zakończeniu pierwszej kadencji. Finalnie przyznał, że nie żałuje, że nie dostał pracy w greckim klubie. Mogłoby to sprawić, że nie byłby dziś w Legii Warszawa.

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– Rzeczywiście był taki moment, ale ostatecznie do tego nie doszło. Nie ma więc sensu do tego wracać. Myślę, że finalnie dobrze się stało, bo być może nie trafiłbym do Legii Warszawa. To było w okresie, kiedy nie pracowałem. Wtedy pojawiało się wiele różnych informacji, a niektórzy dopowiadali sobie różne rzeczy. To był po prostu jeden z klubów, który pojawił się w mojej historii w czasie przerwy od pracy – ujawnił Marek Papszun, cytowany przez legia.net.

Papszun po raz pierwszy pracował w Rakowie w latach 2016-2023. W tamtym okresie Olympiakos zmieniał trenerów dwukrotnie. Najpierw bezpośrednio po sezonie został zatrudniony Diego Martinez, a potem w grudniu na stanowisko szkoleniowca został wybrany Carlos Carvalhal.