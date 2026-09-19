Tak Mourinho chce ograć Atletico. Nowe role Bellinghama i Gulera

17:19, 19. września 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  AS

Real Madryt szykuje zmianę na derby Madrytu z Atletico. "AS" podał, że trener Jose Mourinho chce wykorzystać Ardę Gulera na prawym skrzydle, a Jude’a Bellinghama jako "dziesiątkę"

Jose Mourinho
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fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Jose Mourinho szykuje niespodziankę na derby

Real Madryt przed niedzielnym starciem z Atletico Madryt może wyjść na murawę w nieco innym ustawieniu niż dotychczas. Jose Mourinho ma plan zakładający przesunięcie kilku kluczowych zawodników, aby zwiększyć kreatywność zespołu i poprawić jego funkcjonowanie w ofensywie.

Jedną z najważniejszych zmian ma być rola Ardy Gulera. Turek powinien rozpocząć spotkanie na prawym skrzydle, gdzie jego technika i umiejętność kreowania sytuacji mają dać Królewskim dodatkowe możliwości w ataku. Trener Realu chce w ten sposób wykorzystać potencjał młodego pomocnika w bardziej ofensywnej strefie boiska.

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Inaczej wyglądać ma natomiast zadanie Jude’a Bellinghama. Według informacji dziennika „AS”, Anglik zostanie cofnięty o kilka metrów i otrzyma rolę klasycznej „dziesiątki”. Ma operować za plecami napastników, częściej uczestniczyć w rozegraniu i odpowiadać za tworzenie przewagi w centralnej części boiska.

Nowy pomysł Mourinho zostanie zweryfikowany w wyjątkowo wymagających okolicznościach. Derby Madrytu odbędą się w niedzielę 20 września na Metropolitano, a portugalski szkoleniowiec właśnie w tym spotkaniu będzie chciał sprawdzić, czy zmienione role Gulera i Bellinghama pozwolą Królewskim funkcjonować na wyższym poziomie.

Real do niedzielnej potyczki podejdzie, legitymując się bilansem 15 punktów w tabeli La Liga. To efekt pięciu zwycięstwo i jednego remisu. Z kolei Atletico ma na swoim koncie 13 oczek.

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