Courtois podał datę końca kariery. Wtedy gwiazda Realu przestanie grać

19:38, 19. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Sam Leveridge

Thibaut Courtois jeszcze długo będzie cieszył kibiców swoimi występami w bramce. W niedawnym wywiadzie zasugerował, że zakończenie kariery planuje dopiero w 2031 lub 2032 roku. Obecnie gra w Realu Madryt.

Thibaut Courtois
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fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Thibaut Courtois

Courtois wskazał datę zakończenia kariery

Thibaut Courtois to jeden z najlepszych bramkarzy na świecie. Belg od lat utrzymuje równy poziom, choć w ostatnim czasie nie omijały go problemy zdrowotne. Między innymi to był jeden z powodów, przez który zawiesił karierę w reprezentacji Belgii. 34-latek chce się w pełni skupić na tym, aby być w jak najwyższej formie w trakcie sezonu i pomóc Realowi Madryt ponownie sięgnąć po najważniejsze trofea.

Niedawno udzielił wywiadu, w którym pojawił się wątek zakończenia kariery. Courtois zasugerował, że chce grać maksymalnie do 2031 lub 2032 roku. Oznacza to, że w momencie przejścia na emeryturę miałby 39 lub 40 lat. Na najwyższym poziomie gra od 2011 roku, gdy trafił do Chelsea.

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Courtois to wychowanek KRC Genk skąd przeniósł się do wspomnianej już Chelsea. W swoim CV ma także występy w Atletico Madryt. Z kolei z Realem Madryt jest związany od 2018 roku. W tym czasie wygrał m.in. dwa razy Ligę Mistrzów oraz trzy razy mistrzostwo Hiszpanii. Łącznie na swoim koncie ma 340 występów i 130 czystych kont. W ostatnim czasie Los Blancos zaczęli się rozglądać za potencjalnym następcą Belga.

Bramkarz ma kontrakt ważny do czerwca przyszłego roku. Trwają rozmowy w sprawie przedłużenia umowy o kolejny sezon. Wynika to z faktu, że Real proponuje jedynie roczne umowy zawodnikom powyżej 30. roku życia. Wśród potencjalnych następców Courtois w przyszłości wymienia się przede wszystkim wychowanka Javiego Navarro. Z klubem łączony jest również Gregor Kobel z Borussii Dortmund.

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