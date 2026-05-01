Szybka wymiana ciosów. Korona znów bez zwycięstwa [WIDEO]

PressFocus Na zdjęciu: Bartłomiej Smolarczyk i Leandro Sanca

Korona remisuje z Piastem 1:1

Korona Kielce i Piast Gliwice to aktualnie zespoły ze środka stawki PKO BP Ekstraklasy. Różnica pomiędzy obiema ekipami w tabeli wynosiła dokładnie 1 punkt. Obie drużyny spotkały się w piątkowy wieczór na Exbud Arena. Zespół Jacka Zielińskiego nie jest w najlepszej formie. W ostatnich czterech meczach zdobyli zaledwie 2 punkty.

Obie ekipy nie stwarzały sobie dogodnych sytuacji zbyt często, ale w końcu w 53. minucie po rzucie z autu piłka znalazła się w polu karnym i po małym zamieszaniu bramkę zdobył Juande po podaniu Grzegorza Tomasiewicza, wyprowadzając Piast na jednobramkowe prowadzenie.

Jednak zaledwie 3 minuty później gospodarze odpowiedzieli, wyrównując na 1:1 za sprawą gola z główki Dawida Błanika po dośrodkowaniu WIktora Długosza.

Następny mecz Scyzory zagrają z Rakowem Częstochowa na wyjeździe w piątek 8 maja, a Piastunki 10 maja zagrają z GKS Katowice.

