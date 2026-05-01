Barcelona wyznaczyła nowy cel transferowy. Prosto z Premier League

FC Barcelona szuka lewonożnego stopera. Na radarze jest kilku zawodników. Jak podaje serwis Fichajes, nowym celem transferowym został Riccardo Calafiori z Arsenalu.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Riccardo Calafiori pod obserwacją FC Barcelony

FC Barcelona ma kilka priorytetów na nadchodzące okno transferowe. Deco szuka zawodników na trzy pozycje: środkowy obrońca, skrzydłowy oraz napastnik. W przypadku stoper Hansi Flick wskazał jedną wytyczną dot. profilu zawodnika. Ma to być gracz, który jest lewonożny. Głównym celem jest Alessandro Bastoni, ale ze względu na wysoką kwotę transferu szukają tańszych opcji.

Według najnowszych informacji serwisu Fichajes w kręgu zainteresowań znalazł się Riccardo Calafiori. Reprezentant Włoch gra na co dzień w Arsenalu, ale letnie transfery powodują, że jego czas gry znacząco zmalał. Wobec tego Kanonierzy są gotowi rozważyć każdą ofertę.

Źródło przekonuje, że Calafiori może kosztować ok. 50 milionów euro. W porównaniu do Bastoniego to atrakcyjna cena. Przypomnijmy, że Inter Mediolan żąda za swojego zawodnika ok. 80 milionów euro. Flick docenia u włoskiego piłkarza wszechstronność. 23-latek może grać zarówno na środku, jak i na boku defensywy. W tym sezonie wystąpił w 31 meczach, zdobywając jednego gola i notując trzy asysty.

Calafiori jest zawodnikiem Arsenalu od lipca 2024 roku. Łącznie w barwach Kanonierów rozegrał 60 spotkań, w których zdobył 4 gole i zaliczył 5 asyst. Wcześniej był związany z Serie A, gdzie grał w barwach Bologni, Romy oraz Genoi.