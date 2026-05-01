Widzew Łódź chce sprowadzić byłego piłkarza. Ma na niego plan

Marek Hanousek może wrócić do Widzewa Łódź. W klubie chcą, żeby wrócił do zespołu rezerw i przymierzał się do pracy trenera. W rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet zasugerował, że nic nie jest jeszcze przesądzone. Na razie skupia się na grze w Dukli Praga.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Herb Widzewa Łódź

Hanousek może wrócić do Widzewa Łódź

Widzew Łódź w styczniu tego roku pozwolił, żeby Marek Hanousek zmienił klub mimo ważnego kontraktu. Czeski piłkarz wrócił do ojczyzny, podpisując umowę z Duklą Praga. W obecnym sezonie walczy o utrzymanie w lidze. Na ten moment rozegrał jedynie 7 spotkań.

Nie tak dawno w mediach pojawiła się informacja, że Hanousek mógłby wrócić w przyszłości do Widzewa. Dariusz Adamczuk ujawnił, że w klubie planują włączyć zawodnika do drużyny rezerw, a w międzyczasie 34-latek miałby przymierzać się do zawodu trenera. Sam zainteresowany odniósł się do tego w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet. Zasugerował, że nic nie jest wykluczone, ale na ten moment skupia się na końcówce sezonu w obecnym klubie.

– Jeszcze nie wiem, co się wydarzy. Teraz przede wszystkim chciałbym uratować czeską ekstraklasę dla Dukli. Sytuacja klubu jest bardzo trudna, ale nie wszystko jest stracone. Co będzie potem? Zobaczymy. Rodzina chciałaby wrócić do Łodzi, dobrze nam się tam żyło. W porównaniu z Pragą to spokojne miasto. Ale co się wydarzy? Nigdy nic nie wiadomo – mówił Marek Hanousek.

Hanousek grał w Widzewie w latach 2021-2026. Łącznie rozegrał 152 spotkania, w których zdobył 9 goli i zaliczył 6 asyst. Z łódzkim klubem grał jeszcze nawet na poziomie Betclic 1. Ligi.