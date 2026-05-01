Barcelona zdecydowała ws. Fatiego. W tym klubie może kontynuować karierę

18:02, 1. maja 2026
Patryk Kucharski
Źródło: Catalunya Radio

Barcelona podjęła decyzję w sprawie przyszłości Ansu Fatiego. Według Catalunya Radio wychowanek La Masii nie wróci na Camp Nou.

PressFocus Na zdjęciu: Ansu Fati

Hansi Flick nie widzi miejsca dla Ansu Fatiego

Barcelona nie widzi Ansu Fatiego w drużynie na przyszły sezon. Sztab szkoleniowy uważa, że aktualny poziom gwiazdora nie starcza na wymagania pierwszego zespołu.

Wcześniej 10-krotny reprezentant Hiszpanii zmagał się z licznymi kontuzjami, które zahamowały jego rozwój. Teraz jednak sytuacja wygląda trochę lepiej, ponieważ zawodnik regularnie pojawia się na boisku w barwach AS Monaco. Stabilizacja i brak presji ze strony hiszpańskich mediów pomogły mu odbudować pewność siebie.

Skrzydłowy w końcu jest w niezłej formie i cieszy się grą w lidze francuskiej. W trakcie bieżącego sezonu zdobył 10 bramek w 27 występach. Jednak to nie wystarczyło, żeby Duma Katalonii zdecydowała się na sprowadzenie go z powrotem.

Dlatego piłkarz woli kontynuować karierę w Ligue 1. Wychowanek La Masii chce zostać na stałe w klubie z Księstwa. Stąd też obie strony dążą do szybkiego sfinalizowania transakcji jeszcze przed letnim okienkiem. W umowie wypożyczenia widnieje klauzula wykupu opiewająca na 11 milionów euro.

Dla francuskiego klubu taka kwota za wciąż młodego gracza to nieduże ryzyko. Z kolei Barcelona zyska środki na pozyskanie innych graczy.

Zobacz także: Barcelona rusza po gwiazdę Chelsea wartą 100 mln euro. Szykuje się hit transferowy?

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości