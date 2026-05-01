Barcelona zdecydowała ws. Fatiego. W tym klubie może kontynuować karierę

Barcelona podjęła decyzję w sprawie przyszłości Ansu Fatiego. Według Catalunya Radio wychowanek La Masii nie wróci na Camp Nou.

Hansi Flick nie widzi miejsca dla Ansu Fatiego

Barcelona nie widzi Ansu Fatiego w drużynie na przyszły sezon. Sztab szkoleniowy uważa, że aktualny poziom gwiazdora nie starcza na wymagania pierwszego zespołu.

Wcześniej 10-krotny reprezentant Hiszpanii zmagał się z licznymi kontuzjami, które zahamowały jego rozwój. Teraz jednak sytuacja wygląda trochę lepiej, ponieważ zawodnik regularnie pojawia się na boisku w barwach AS Monaco. Stabilizacja i brak presji ze strony hiszpańskich mediów pomogły mu odbudować pewność siebie.

Skrzydłowy w końcu jest w niezłej formie i cieszy się grą w lidze francuskiej. W trakcie bieżącego sezonu zdobył 10 bramek w 27 występach. Jednak to nie wystarczyło, żeby Duma Katalonii zdecydowała się na sprowadzenie go z powrotem.

Dlatego piłkarz woli kontynuować karierę w Ligue 1. Wychowanek La Masii chce zostać na stałe w klubie z Księstwa. Stąd też obie strony dążą do szybkiego sfinalizowania transakcji jeszcze przed letnim okienkiem. W umowie wypożyczenia widnieje klauzula wykupu opiewająca na 11 milionów euro.

Dla francuskiego klubu taka kwota za wciąż młodego gracza to nieduże ryzyko. Z kolei Barcelona zyska środki na pozyskanie innych graczy.

