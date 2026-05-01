Pogoń Szczecin szykuje zmiany. Znane nazwisko w grze

Pogoń może wkrótce zacząć nowy rozdział
Pogoń Szczecin analizuje możliwe zmiany w strukturach szkoleniowych. Jednym z głównych kandydatów do objęcia funkcji dyrektora akademii jest Mariusz Rumak. Jak poinformował Daniel Trzepacz na swoim profilu na platformie X, szkoleniowiec w ostatnich dniach przebywał w Szczecinie, gdzie odbył rozmowy z przedstawicielami klubu.
Według dostępnych informacji, Rumak nie jest jedynym rozważanym kandydatem. Władze klubu ze Szczecina prowadzą równolegle rozmowy z co najmniej dwoma innymi osobami, mającymi pracować w akademiach piłkarskich w Polsce. Ostateczna decyzja ma zapaść po zakończeniu całego procesu rekrutacyjnego.
Ewentualne zatrudnienie trenera mogłoby oznaczać postawienie na doświadczenie i znajomość krajowego rynku szkoleniowego. Rumak ma za sobą pracę zarówno na poziomie Ekstraklasy, jak i w strukturach młodzieżowych, co może być istotnym atutem w kontekście rozwoju akademii.
Pogoń od lat stawia na rozwój młodych zawodników, a akademia klubu uchodzi za jedną z najbardziej perspektywicznych w kraju. Wybór nowego dyrektora będzie więc kluczowy dla dalszego kierunku rozwoju i strategii szkoleniowej, która ma zapewnić dopływ talentów do pierwszego zespołu w kolejnych latach.
Portowcy rozegrają kolejne spotkanie ligowe w niedzielne popołudnie. Pogoń zmierzy się wówczas w roli gospodarza z Wisłą Płock. Starcie w ramach 31. kolejki PKO BP Ekstraklasy zacznie się o godzinie 17:30.