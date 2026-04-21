Świetne zachowanie zwolnionego trenera Cracovii. Aż trudno w to uwierzyć

ZUMA Press Wire / Alamy Na zdjęciu: Luka Elsner

Luka Elsner zrezygnował z roszczeń finansowych

Cracovia w tym sezonie radzi sobie poniżej oczekiwań kibiców. Obecnie bowiem drużyna spod Wawelu lokuje się na 13. miejscu w tabeli i wcale nie jest powiedziane, że ostatnie mecze nie będą walką o utrzymanie w PKO Ekstraklasie. To może zaskakiwać, bo przecież na początku sezonu wydawało się, że Pasy mają szansę na grę o medale w naszej lidze. Tymczasem szczególnie runda jesienna jest w ich wykonaniu bardzo słaba.

Dlatego też z posadą w ostatnich dniach pożegnał się dotychczasowy szkoleniowiec, Luka Elsner. O takim scenariuszu mówiło się od jakiegoś czasu, a jeszcze kilka tygodni temu on sam złożył rezygnację, która została jednak odrzucona. I choć znamy już jego następcę, to warto jednak jeszcze zwrócić uwagę na fakt, że Słoweniec zrzekał się roszczeń finansowych wobec Cracovii.

– Luka Elsner został zwolniony, bo nie miał już pomysłu na tę drużynę. Został przytrzymany już jakiś czas temu kiedy rzucił papierami, no ale jak widać to nie miało sensu. Elsner to człowiek z klasą. Zrezygnował z wszelkich roszczeń wobec Cracovii, kiedy miałem okazję kilka razy z nim rozmawiać, to było czuć, że to człowiek z dużą klasą i charyzmą – powiedział Piotr Rzepecki, dziennikarz serwisu „365dniopilce.pl” na antenie „Kanału Sportowego”.

