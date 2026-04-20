Cracovia ma nowego trenera! Już oficjalnie

22:44, 20. kwietnia 2026
Michał Stompór
Źródło: Cracovia

Cracovia ogłosiła nazwisko następcy zwolnionego Luki Elsnera. Nowym szkoleniowcem Pasów został Bartosz Grzelak. Klub oficjalnie potwierdził zatrudnienie 47-latka.

Bartosz Grzelak
CTK/ Alamy Na zdjęciu: Bartosz Grzelak

Cracovia z nowym szkoleniowcem. On powalczy o utrzymanie

Doniesienia zostały potwierdzone. Cracovia ma nowego trenera, który został Bartosz Grzelak. Polsko-szwedzki szkoleniowiec w końcu objął zespół z Ekstraklasy, z którą był łączony od dłuższego czasu. Po pracy w IK Frej, AIK, młodzieżowej kadrze Blagult, a także węgierskich Fehérvár FC i Újpest FC, przyszedł czas na przygodę w drugiej ojczyźnie.

– Trenerem pierwszej drużyny Pasów został Bartosz Grzelak. Kontrakt z nowym szkoleniowcem został podpisany do 2028 roku z opcją przedłużenia o następny rok – czytamy w oficjalnym komunikacie opublikowanym na stronie internetowej klubu z Krakowa.

47-latek od 3 maja 2025 roku pozostawał bez zatrudnienia. To właśnie po zakończeniu sezonu 2024/25 rozstał się z ekipą z Budapesztu. Prowadzony przez niego Újpest zajął 7. miejsce w OTP Bank Lidze, do miejsca pucharowego tracąc 12 punktów.

Kilka godzin wcześniej Cracovia oficjalnie potwierdziła informacje o rozstaniu z Luką Elsnerem. Kontrakt trenera został rozwiązany za porozumieniem stron.

