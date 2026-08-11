Śląsk Wrocław szykuje zmianę? Padły konkretne informacje

Śląsk Wrocław może wkrótce czekać zmiana na najwyższym szczeblu. Właściciel klubu z PKO Bp Ekstraklasy ma analizować możliwość odwołania Remigiusza Jezierskiego z funkcji prezesa.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Remigiusz Jezierski

Tego nikt się nie spodziewał. Śląsk może zmienić prezesa

Śląsk Wrocław może w najbliższym czasie przejść istotną zmianę organizacyjną. Chodzi o stanowisko prezesa klubu, które obecnie zajmuje Remigiusz Jezierski. Jego przyszłość we wrocławskim klubie stanęła pod znakiem zapytania.

Informację przekazał Piotr Potępa na platformie X. Dziennikarz powołał się zarówno na źródła związane z wrocławskim ratuszem, jak i osoby z klubu. Z jego ustaleń wynika, że właściciel Śląska analizuje możliwość przeprowadzenia zmiany na stanowisku prezesa.

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„Według informacji płynących zarówno z wrocławskiego ratusza, jak i ze źródeł klubowych, właściciel Śląska Wrocław analizuje możliwość zmiany prezesa. Oznacza to, że przyszłość Remigiusza Jezierskiego na tym stanowisku stoi obecnie pod znakiem zapytania” – napisał Potępa.

Na ten moment nie ma informacji, czy decyzja o zmianie została już podjęta. Sam fakt analizowania takiego scenariusza może jednak oznaczać, że w strukturach klubu trwają rozmowy dotyczące dalszego funkcjonowania władz Śląska.

Jezierski objął funkcję prezesa w okresie, w którym wrocławski klub mierzył się z dużymi wyzwaniami organizacyjnymi i sportowymi. Ewentualna zmiana na tym stanowisku byłaby zatem kolejnym ważnym ruchem właściciela.