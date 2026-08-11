Chelsea rozważy wypożyczenie skrzydłowego. Jest kilka kierunków

Chelsea rozważy wypożyczenie Mychajło Mudryka tego lata. Fabrizio Romano ujawnił, że skrzydłowy znajduje się na celowniku klubów z Serie A oraz RC Strasbourg.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Mychajło Mudryk może zmienić klub

Chelsea FC może zdecydować się na wypożyczenie Mychajło Mudryka przed zamknięciem letniego okna transferowego. Jak poinformował Fabrizio Romano, londyński klub jest otwarty na rozważenie propozycji dotyczących czasowego odejścia ukraińskiego skrzydłowego. Taki ruch miałby pomóc 25-latkowi w regularnej grze po bardzo długiej przerwie.

Mudryk niedawno otrzymał zgodę na powrót do profesjonalnego futbolu po zakończeniu postępowania dyscyplinarnego związanego z naruszeniem przepisów antydopingowych. Ukrainiec przez wiele miesięcy pozostawał poza grą, dlatego dla Chelsea szczególnie ważne będzie teraz znalezienie najlepszego sposobu na jego stopniową odbudowę.

Zainteresowanie zawodnikiem wykazują kluby z Włoch, a także RC Strasbourg. Sam Mudryk chciałby trafić na wypożyczenie do innego klubu w Anglii. Wśród potencjalnych kierunków pojawiło się również Coventry City, które awansowało do Premier League.

🚨🇺🇦 Chelsea are open to considering loan proposals for Mykhaylo Mudryk to let him play regularly after return.



Italian clubs as well as RC Strasbourg are options but understand Mudryk’s preference would be a loan to a Premier League club. pic.twitter.com/CboP0iE7iw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2026

Mudryk wrócił już na boisko. Ukrainiec pojawił się w barwach The Blues w przedsezonowym meczu towarzyskim z Juventusem, wchodząc na murawę z ławki rezerwowych. Był to jego pierwszy występ w londyńskim klubie od około 20 miesięcy. Przypomnijmy, że Mudryk trafił do Chelsea w styczniu 2023 roku z Szachtara Donieck za około 70 mln euro. Do tej pory skrzydłowy nie zdołał jednak w pełni wykorzystać swojego potencjału. W 73 spotkaniach dla The Blues zdobył 10 bramek.