Pojawiły się oferty za Valverde. Real otrzymał konkretny sygnał

Real Madryt otrzymał zapytania w sprawie Federico Valverde, ale Urugwajczyk nie zamierza nawet rozpoczynać rozmów. Pomocnik jasno zdecydował o swojej przyszłości.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt zatrzymuje swoją gwiazdę. Valverde nie ma wątpliwości

Real Madryt nie musi martwić się o przyszłość Federico Valverde. Pomocnik Królewskich miał otrzymać zainteresowanie ze strony zagranicznych klubów, jednak sam zdecydował, że nie chce opuszczać ekipy z Estadio Santiago Bernabeu podczas obecnego okna transferowego.

Informację w tej sprawie przekazał profil Madrid Zone na platformie X. Według tych wieści w ostatnich godzinach do Realu napłynęło kilka oficjalnych zapytań dotyczących warunków potencjalnego transferu reprezentanta Urugwaju. Kluby zainteresowane zawodnikiem chciały poznać możliwości przeprowadzenia transakcji.

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Odpowiedź Valverde okazała się jednak jednoznaczna. Pomocnik nie zamierza angażować się w jakiekolwiek rozmowy dotyczące zmiany klubu. Jego stanowisko jest jasne, czyli chce kontynuować karierę w Realu.

Urugwajczyk nie pozostawił zatem przestrzeni na transferowe spekulacje. Niezależnie od tego, jak atrakcyjne byłyby propozycje pojawiające się na biurku władz Królewskich, sam zawodnik nie jest zainteresowany zmianą otoczenia.

To ważny sygnał dla sterników Los Blancos. Valverde pozostaje w pełni skoncentrowany na projekcie sportowym klubu i chce odgrywać w nim istotną rolę również w kolejnych sezonach. Jego decyzja dodatkowo umacnia pozycję zawodnika w zespole.

Zawodnik nie tylko nie naciska na transfer, ale wręcz zamknął drzwi przed rozmowami z potencjalnymi zainteresowanymi. Dla Królewskich to znakomita wiadomość, szczególnie że Urugwajczyk od dawna należy do kluczowych postaci drugiej linii.