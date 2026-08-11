Angielski potentat zgłosił się po Endricka. Brazylijczyk podjął decyzję

12:43, 11. sierpnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  RMC Sport

Manchester United próbował sprowadzić Endricka. 20-letni napastnik zdecydował jednak o pozostaniu w Realu Madryt - poinformowała stacja telewizyjna RMC Sport.

Endrick
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Endrick

Endrick odmówił Manchesterowi United

Endrick podczas obecnego letniego okienka transferowego był poważnie łączony z opuszczeniem Realu Madryt. Wydawało się, że 20-letni napastnik, który ostatnio występował na wypożyczeniu w Olympique’u Lyon, uda się na kolejne tymczasowe przenosiny ze względu na ogromną konkurencję w walce o miejsce w podstawowym składzie drużyny Królewskich.

Jak podaje stacja „RMC Sport”, jednym z klubów próbujących sprowadzić Endricka był Manchester United. Angielski gigant zaoferował mu ważną rolę w zespole Michaela Carricka.

Snajper z Kraju Kawy ostatecznie zdecydował się jednak pozostać w Realu Madryt i rywalizować o regularne występy. Jose Mourinho ceni młodego piłkarza, więc portugalski szkoleniowiec jest bardzo zadowolony, że perspektywiczny zawodnik pozostanie do jego dyspozycji w przyszłej kampanii.

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Dotychczasowy pobyt Endricka w stolicy Hiszpanii nie należał do najłatwiejszych. Real Madryt sprowadził go z Palmeiras w 2024 roku za około 50 milionów euro, jednak zdolny atakujący najczęściej pełnił rolę rezerwowego. Mimo to 21-krotny reprezentant Brazylii wciąż uchodzi za jeden z największych talentów światowego futbolu. Portal „Transfermarkt” wycenia go obecnie na 40 milionów euro. Warto dodać, że napastnika kusiły również AS Roma oraz Aston Villa.