FC Barcelona szuka następcy Ronalda Araujo. Niespodziewany kandydat

FC Barcelona planuje sprowadzić nowego stopera, który wejdzie w buty Ronalda Araujo. Jak podaje gazeta Mundo Deportivo, kandydatem do przenosin na Camp Nou jest Natan.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Natan

Natan przyciągnął uwagę Barcelony

FC Barcelona rozstała się z Ronaldem Araujo w trakcie aktualnego letniego okienka transferowego. Przypomnijmy, że 27-letni stoper przeniósł się na zasadzie wypożyczenia do Liverpoolu. Tym samym kataloński gigant jest zmuszony do sprowadzenia nowego środkowego obrońcy, który wypełni lukę powstałą po odejściu urugwajskiego defensora. Władze hiszpańskiego klubu rozglądają się więc za odpowiednim kandydatem.

Jak podaje katalońska gazeta „Mundo Deportivo”, jednym z nich jest Natan z Realu Betis. 25-letni Brazylijczyk byłby dostępny w promocyjnej cenie, wynoszącej około 20-30 milionów euro. Mierzący 188 centymetrów stoper może być zatem ciekawą opcją dla Barcelony, jeśli mistrzom La Ligi nie uda się sprowadzić Aymerica Laporte’a z Athletiku Bilbao lub Cristiana Romero z Tottenhamu Hotspur.

Natan przywdziewa koszulkę wyżej wspomnianego Betisu od sierpnia 2024 roku, kiedy przeniósł się na Estadio Benito Villamarin z SSC Napoli za 10 milionów euro. W poprzednim sezonie środkowy obrońca rozegrał 45 spotkań i zanotował 1 asystę. Aktualny kontrakt brazylijskiego zawodnika z obecnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku.