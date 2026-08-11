Jules Kounde może wylądować w gigancie Premier League

Jules Kounde może odejść z Barcelony w końcówce letniego okienka transferowego. Jego sytuację bacznie monitoruje bowiem Arsenal - donosi gazeta SPORT.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Jules Kounde

Arsenal poluje na Julesa Kounde

Jules Kounde podczas trwającego letniego okienka transferowego może opuścić Barcelonę. Przyszłość 27-letniego prawego obrońcy w ekipie Dumy Katalonii nie jest pewna, ponieważ jego przeprowadzka pozostaje możliwa przed zamknięciem rynku. Mistrzowie La Ligi są bowiem gotowi wysłuchać ofert za swojego zawodnika, choć na ten moment nie zapadła jeszcze ostateczna decyzja w sprawie dalszych losów francuskiego wahadłowego.

Jak poinformował hiszpański dziennik „SPORT”, Kounde może kontynuować swoją karierę w Arsenalu. Taka transakcja prawdopodobnie usatysfakcjonowałaby wszystkie strony – londyńczycy zyskaliby topowego bocznego defensora, Barcelona zarobiłaby duże pieniądze, a sam piłkarz sprawdziłby się w Premier League. Angielski potentat bacznie monitoruje jego sytuację i rozważa złożenie propozycji za reprezentanta Francji.

Kounde, którego wcześniej łączono także z Tottenhamem Hotspur, broni barw drużyny Blaugrany od lipca 2022 roku, gdy przeniósł się na Camp Nou z Sevilli za 50 milionów euro. W poprzedniej kampanii rozegrał 47 spotkań, zdobył trzy bramki i zanotował cztery asysty. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku, a specjalistyczny serwis „Transfermarkt” wycenia wszechstronnego zawodnika na około 60 milionów euro.