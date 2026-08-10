Widzew poinformował, co z kontuzjowanymi. Wkrótce okazja do debiutu

Widzew Łódź przekazał informacje na temat nieobecnych podczas meczu z Jagiellonią Białystok. Christopher Cheng i Giannis Papanikolaou wracają do treningów.

fot. Emil Kucharski / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa

Dobre wieści dla kibiców Widzewa

Widzew Łódź zanotował pierwsze zwycięstwo w tym sezonie, ogrywając Jagiellonię Białystok 2-0. Nie był to wymarzony występ, natomiast udało się w pełni wykorzystać dogodny moment i w krótkim odstępie czasu dwukrotnie trafić do siatki. Ekipa Adriana Siemieńca nie była w stanie odpowiedzieć.

Pod koniec meczu murawę musiał opuścić Przemysław Wiśniewski, który po jednym ze starć padł i długo się nie podnosił. Boisko opuścił o własnych sił, wyraźnie wściekły, że nie może kontynuować gry.

Na szczęście zakończyło się tylko na strachu. Widzew informuje, że defensor wróci do zajęć po urazie podczas najbliższego mikrocyklu. Przekazał też dobre wieści w temacie tych, których przeciwko Jagiellonii zabrakło – Christophera Chenga oraz Giannisa Papanikolaou. Obaj będą wdrażani do treningów przed następnym spotkaniem z Koroną Kielce. Dla tego drugiego będzie więc okazja na debiut w nowych barwach.

„Przemysław Wiśniewski po urazie w meczu z Jagiellonią Białystok ma wrócić do zajęć piłkarskich podczas najbliższego mikrocyklu. Christopher Cheng i Giannis Papanikolaou będą stopniowo wdrażani do treningów w trakcie przygotowań do starcia z Koroną Kielce” – przekazał klub w oficjalnym komunikacie.