Chelsea wysłała bramkarza na wypożyczenie. Przeniósł się do Francji

Filip Jorgensen został wypożyczony z Chelsea do Strasbourga. 24-letni duński bramkarz we francuskim zespole będzie miał zdecydowanie większe szanse na regularną grę.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Filip Jorgensen

Oficjalnie: Filip Jorgensen zasilił szeregi Strasbourga

RC Strasbourg poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu na zasadzie wypożyczenia Filipa Jorgensena z Chelsea. 24-letni bramkarz, po pomyślnym przejściu testów medycznych, związał się z nowym pracodawcą umową obowiązującą do 30 czerwca 2027 roku. W porozumieniu między klubami nie zawarto opcji wykupu duńskiego golkipera.

Ten kierunek nie jest przypadkowy, ponieważ Strasbourg oraz Chelsea mają tego samego właściciela i od dawna ze sobą współpracują. Młody bramkarz nie miał większych szans na regularne występy między słupkami ekipy The Blues, dlatego zdecydował się na tymczasową przeprowadzkę do Francji. Jorgensen w Strasbourgu będzie rywalizował o miejsce w podstawowym składzie z Miłoszem Piekutowskim.

Urodzony w Szwecji reprezentant Danii jest zawodnikiem Chelsea od lipca 2024 roku, kiedy trafił na Stamford Bridge za 24,5 miliona euro z Villarrealu. Do tej pory w barwach zespołu Niebieskich rozegrał łącznie 36 spotkań, w których wpuścił 39 goli i zachował 12 czystych kont. Aktualna wartość rynkowa mierzącego 192 centymetry bramkarza wynosi mniej więcej 15 milionów euro.