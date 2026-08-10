Marcel Łubik mówił wprost o Wiśle Kraków. „Ja to bardzo kocham”

17:48, 10. sierpnia 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Kanał Sportowy

Wisła Kraków mierzy się z dużymi oczekiwaniami, ale Marcel Łubik nie zamierza uciekać przed presją. Bramkarz Białej Gwiazd przekonuje, że potrafi zamienić ją w dodatkową energię.

Marcel Łubik
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fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Marcel Łubik

Pełny stadion, ogromna presja. Łubik ujawnił, jak to naprawdę odczuwa

Wisła Kraków to jeden z najbardziej rozpoznawalnych klubów w polskiej piłce, a gra przy wypełnionych trybunach wiąże się z ogromnymi oczekiwaniami kibiców. Marcel Łubik nie traktuje jednak presji jako problemu. Wręcz przeciwnie, bramkarz potrafi wykorzystać ją na swoją korzyść.

22-latek w przeszłości występował również w Górniku Zabrze, gdzie także musiał mierzyć się z wymaganiami związanymi z grą w dużym klubie. Jak sam przyznał, presja jest nieodłącznym elementem piłki nożnej na wysokim poziomie.

– No, że presja jest to oczywiście jak się gra w tak wielkim klubie. Tak samo w Górniku też była presja. Ja to raczej tak przeładuję w dobrą energię i w pozytywną presję, bo lepiej grać na takim pełnym stadionie, gdzie jest presja, niż na pustym. Ja to bardzo kocham – powiedział Łubik w rozmowie z Kanałem Sportowym.

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Bramkarz ekipy z Krakowa podkreśla też, że atmosfera na stadionie nie jest dla niego dodatkowym obciążeniem. Pełne trybuny i emocje to właśnie elementy, które napędzają go podczas spotkań.

Łubik zdaje sobie sprawę, że wraz z występami w Wiśle oczekiwania wobec niego będą rosły. Nie zamierza jednak traktować tego jako przeszkody. Chce przekuć presję w pozytywną energię i wykorzystać ją wtedy, gdy na boisku robi się naprawdę gorąco.

Takie podejście może być szczególnie istotne w Krakowie, gdzie każdy mecz Białej Gwiazdy przyciąga uwagę tysięcy kibiców. Łubik jasno pokazuje, że zamiast się przed tym chować, zamierza czerpać z tego pełnymi garściami.

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