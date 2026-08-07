Skomplikowana sytuacja kadrowa Cracovii przed meczem ze Śląskiem

Cracovia w ten weekend zmierzy się ze Śląskiem Wrocław i powalczy o pierwsze zwycięstwo w nowym sezonie. Sytuacja kadrowa zespołu nie jest jednak optymalna.

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Cracovii

Sytuacja kadrowa Cracovii przed meczem ze Śląskiem

Cracovia w niedzielę powalczy o pierwsze zwycięstwo w nowym sezonie PKO Ekstraklasy. Po remisie z Lechem Poznań i porażce z Pogonią Szczecin, „Pasy” zmierzą się na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław. Przed tym spotkaniem trener Bartosz Grzelak na konferencji prasowej przekazał najnowsze informacje dotyczące sytuacji kadrowej zespołu. Ta nieco się poprawia, ale nie jest idealna.

Jak przekazał Piotr Rzepecki z serwisu „365 dni o piłce”, najbliżej powrotu do gry jest Gustav Henriksson. Obrońca trenował z drużyną w trakcie tygodnia i znajduje się w gronie zawodników branych pod uwagę przy ustalaniu składu na mecz we Wrocławiu. Nieco gorsze wiadomości dotyczą Karola Knapa. Pomocnik nie uczestniczył w treningach, a jego uraz okazał się poważniejszy, niż początkowo przypuszczano.

Do zajęć z zespołem wrócił natomiast Dominik Baumgartner. Stoper wciąż zmaga się z urazem, jednak rozpoczął już treningi, co jest dobrym sygnałem przed kolejnymi tygodniami. Pierwsze kroki na boisku stawia także Mateusz Tabisz, który zaczął lekkie treningi. Coraz bliżej pełnej dyspozycji jest również Wiktor Bogacz. Napastnik nie jest jeszcze przygotowany do rozegrania całego meczu. Ostateczny czas jego występu będzie jednak uzależniony od przebiegu spotkania.

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