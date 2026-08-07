Milan wyśle defensora na wypożyczenie. Możliwy powrót do Bundesligi

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

FSV Mainz zainteresowane Davidem Odogu

David Odogu nie ma większych szans na regularne występy w Milanie. 20-letni środkowy obrońca nie może zaliczyć swojego pierwszego sezonu w ekipie Rossonerich do udanych, ponieważ rzadko pojawiał się na boisku. Wszystko wskazuje na to, że mediolański gigant zdecyduje się wysłać niemieckiego stopera na wypożyczenie, aby ten mógł nabrać cennego doświadczenia.

Jak podaje w mediach społecznościowych Gianluca Di Marzio, Odogu może wrócić do Bundesligi. Utalentowany defensor znalazł się bowiem na celowniku FSV Mainz. W ekipie z Moguncji z pewnością mógłby liczyć na systematyczniejszą grę, na czym zależy zarówno samemu zawodnikowi, jak i Milanowi. Zdolnemu obrońcy przygląda się również Anderlecht Bruksela.

Młodzieżowy reprezentant Niemiec przywdziewa koszulkę drużyny ze stolicy Lombardii od września 2025 roku, kiedy przeniósł się na San Siro za 7 milionów euro z Wolfsburga. Wcześniej występował jeszcze w Unionie Berlin, gdzie stawiał pierwsze piłkarskie kroki. David Odogu w swojej premierowej kampanii w Milanie rozegrał zaledwie trzy mecze, co z pewnością nie może go satysfakcjonować.