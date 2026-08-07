Pierre-Emile Hojbjerg może wrócić do Premier League

22:37, 7. sierpnia 2026 23:00, 7. sierpnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Ekrem Konur

Pierre-Emile Hojbjerg może ponownie zagrać w Premier League. Duński pomocnik trafił bowiem na celownik Newcastle United - poinformował Ekrem Konur.

Pierre-Emile Hojbjerg
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Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Pierre-Emile Hojbjerg

Newcastle United interesuje się Pierrem-Emilem Hojbjergiem

Newcastle United jest zmuszone do zakontraktowania co najmniej jednego nowego pomocnika w związku z odejściem Sandro Tonaliego oraz Bruno Guimaraesa. Sroki bacznie monitorują więc rynek transferowy w poszukiwaniu zawodnika, który mógłby wzmocnić środek pola. Klub z St James’ Park musi szybko znaleźć odpowiedniego piłkarza, aby dobrze zabezpieczyć tę newralgiczną formację.

Jak podaje w mediach społecznościowych Ekrem Konur, kandydatem do przeprowadzki do Newcastle jest Pierre-Emile Hojbjerg z Olympique’u Marsylia. Zatem 31-letni pomocnik może wrócić do Premier League, gdzie miał już okazję występować w przeszłości. Jego aktualna wartość rynkowa jest szacowana na około 20 milionów euro, więc Sroki musiałyby liczyć się z podobnym wydatkiem.

Hojbjerg reprezentuje barwy ekipy Olimpijczyków od lipca 2024 roku. Najpierw trafił do francuskiego klubu na zasadzie wypożyczenia z Tottenhamu Hotspur, a po roku został wykupiony za niespełna 15 milionów euro. Ceniony pomocnik, który wcześniej występował również w Bayernie Monachium oraz Southampton, ma za sobą udany sezon. W 43 meczach zdobył pięć bramek i zanotował pięć asyst. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.

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