Arsenal monitoruje sytuację napastnika Szachtara Donieck

22:35, 7. sierpnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  The Sun

Kaua Elias uchodzi za jednego z najlepszych napastników młodego pokolenia. Chrapkę na jego pozyskanie ma między innymi Arsenal - donosi gazeta The Sun.

Mikel Arteta
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PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Kaua Elias przyciągnął uwagę Arsenalu

Arsenal podczas obecnego letniego okna transferowego może dążyć do sprowadzenia nowego napastnika, co ma związek z niepewną przyszłością Gabriela Jesusa. Jeśli brazylijski snajper opuści londyńską ekipę, mistrzowie Premier League będą zmuszeni do pozyskania jego następcy. Kanonierzy już teraz rozglądają się więc za potencjalnymi kandydatami.

Z informacji przekazanych przez brytyjski dziennik „The Sun” wynika, że Arsenal w związku z tym bacznie monitoruje sytuację Kauy Eliasa. Napastnik Szachtara Donieck uchodzi za jednego z najlepszych atakujących młodego pokolenia, co nie uszło uwadze londyńczyków. Górnicy wyceniają swojego zawodnika na 35 milionów euro, jednak o podpis snajpera walczą także AC Milan, Manchester United oraz FC Porto.

Elias reprezentuje barwy ukraińskiego klubu od stycznia 2025 roku, gdy trafił tam z Fluminense za 17 milionów euro. Młody napastnik w poprzednim sezonie rozegrał 36 spotkań, zdobył 11 bramek i zanotował 7 asyst. Jego kontrakt z Szachtarem Donieck obowiązuje do 31 grudnia 2029 roku. Arsenal postrzega zdolnego atakującego jako inwestycję oraz wzmocnienie ofensywy na długie lata.

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