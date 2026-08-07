Członek zarządu Pogoni pożegnał się z klubem. Wszystko przez obrzydliwe wpisy

Pogoń Szczecin oficjalnie poinformowała, że z klubu zwolniony został Rafał Chlasta. To człowiek, który w ostatnim czasie w sieci publikował hejterskie komentarze. W sprawę mocno zaangażował się Alex Haditaghi.

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Kibice Pogoni Szczecin

Pogoń oczyszcza się z internetowego hejtera

Pogoń Szczecin dość przeciętnie, ale mimo wszystko pozytywnie rozpoczęła nowy sezon PKO Ekstraklasy. Piłkarze Oscara Garcii przegrali co prawda pierwszy mecz z Legią Warszawa, ale ostatnio pokonali w wyjazdowym starciu Cracovię, 2:0. To dobry prognostyk przed kolejnymi meczami, choć nie o tym było głośno w ostatnich dniach.

Dużą część dyskusji wokół Pogoni pochłonęły rozmowy na temat skandalicznych, absolutnie obrzydliwych i hejterskich komentarzy, jakie w mediach społecznościowych zamieszczał Rafał Chlasta; pracownik klubu i członek jego zarządu. Na sytuację zareagował Alex Haditaghi, który szybko zadziałał i zwolnił człowieka wyzywającego m.in. zmarłego dziennikarza TVN 24.

– Klub rozwiązał umowę o pracę z Rafałem Chlastą i zwolnił go z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Rafał Chlasta został również poproszony przez Klub o rezygnację z funkcji członka zarządu Pogoni Szczecin SA. Decyzja jest konsekwencją publikacji Rafała Chlasty na serwisie społecznościowym „X” – czytamy w komunikacie Pogoni Szczecin.

– Słowa i zachowanie Rafała były całkowicie niedopuszczalne i nie odzwierciedlają wartości Pogoni Szczecin ani naszych kibiców. goń Szczecin musi być symbolem szacunku, odpowiedzialności, człowieczeństwa i wspólnoty. Każdy, kto reprezentuje ten klub, musi rozumieć tę odpowiedzialność. Bez żadnych wyjątków – stwierdził Alex Haditaghi.

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