West Ham United chce wykupić środkowego obrońcę Chelsea

22:38, 7. sierpnia 2026 23:06, 7. sierpnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Ekrem Konur

Axel Disasi w ostatnim sezonie grał w West Hamie United na zasadzie wypożyczenia z Chelsea. Teraz spadkowicz Premier League chciałby wykupić 28-letniego stopera - donosi Ekrem Konur.

Axel Disasi
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Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Axel Disasi

Axel Disasi przeniesie się na stałe do West Hamu United?

Axel Disasi nie może liczyć na regularne występy w Chelsea. Londyński klub najchętniej pozbyłby się środkowego obrońcy podczas obecnego letniego okna transferowego. 28-letni stoper doskonale zdaje sobie z tego sprawę i również dąży do zmiany otoczenia. Wszystko wskazuje więc na to, że drogi obu stron wkrótce się rozejdą.

W ostatnich tygodniach Disasiego łączono z Romą, Crystal Palace czy Evertonem. Jak poinformował Ekrem Konur, Francuz może jednak obrać inny kierunek i na stałe przenieść się do West Hamu United.

Przypomnijmy, że defensor w drugiej części poprzedniego sezonu występował w ekipie Młotów na zasadzie wypożyczenia. West Ham chciałby teraz wykupić zawodnika, choć musi liczyć się z wydatkiem rzędu 25-30 milionów euro.

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Mierzący 191 centymetrów stoper trafił do Chelsea w 2023 roku z AS Monaco za około 45 milionów euro. Disasi w barwach zespołu The Blues rozegrał dotychczas 61 spotkań, zdobywając pięć bramek oraz notując dwie asysty. Według serwisu „Transfermarkt” jego aktualna wartość rynkowa wynosi mniej więcej 15 milionów euro, ale londyński gigant oczekuje za niego znacznie wyższej kwoty.