Musiał chwilę poczekać, ale się udało! Rodado z debiutanckim gole w Ekstraklasie [WIDEO]

Wisła Kraków podejmuje dzisiaj zespół Wisły Płock. W 14. minucie meczu debiutanckiego gola na poziomie PKO Ekstraklasy zdobył Angel Rodado. To jego 89. trafienie dla Białej Gwiazdy.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Angel Rodado

Pierwszy gol Rodado na ekstraklasowych boiskach

Pierwszym i jedynym niedzielnym meczem PKO Ekstraklasy jest spotkanie Wisły Kraków z Wisłą Płock. Spotkanie to podszyte było wieloma różnymi innymi rzeczami niż sprawy tylko sportowe, ale od pierwszej minuty widać, że to bardzo ciekawe spotkanie, które elektryzuje komplet publiczności zgromadzony przy Reymonta.

Początek meczu należał nieco bardziej do gości z Płocka, pierwsze dwie, trzy minuty to kilka ich akcji, ale z czasem starcie zaczęło przechodzić na korzyść Wisły Kraków i tak też padł gol. W 14. minucie meczu wynik otworzył bowiem Angel Rodado. Dla Hiszpana to 89. gol w barwach Białej Gwiazdy w karierze. Co ciekawe, rzecz jasna pierwszy na poziomie PKO Ekstraklasy.

Czasami trzeba odrobiny szczęścia 😉



Rykoszet po strzale Rodado i Wisła Kraków otwiera wynik ⚽



📺 Oglądaj w CANAL+: https://t.co/Khg2yEVJUo pic.twitter.com/bsW4unS6l2 — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) August 7, 2026

W tym trafieniu mocno pomógł mu oczywiście rykoszet, co doskonale widać na materiale wideo, ale nie ulega wątpliwości, że kluczowa była decyzja o uderzeniu i siła strzału.

Zobacz także: W ciemno z Marcinem Ryszką #27: Gdzie leżą granice naszych możliwości, cena szczerości i czas pożegnań