Wisła Kraków znów to zrobiła. Właśnie ogłoszono dobre wieści

Wisła Kraków właśnie ogłosiła, że sprzedała już wszystkie bilety na dzisiejszy mecz z Wisłą Płock. To drugi sold out w tym sezonie.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Kibice Wisły Kraków

Sold out na mecz Wisła Kraków – Wisła Płock

Wisła Kraków w tym sezonie bardzo dobrze zaprezentowała się na inaugurację przeciwko GKS-owi Katowice. Piłkarze Mariusza Jopa wygrali to spotkanie, a tydzień później dali prawdziwy spektakl w starciu z Piastem Gliwice. Okazał się on oczywiście nieco rozczarowujący, gdyż pomimo trzech goli nie udało się zdobyć nawet punktu. Teraz szansa na odkucie w starciu z Wisłą Płock.

Ten mecz wzbudza wiele emocji, gdyż w ostatnim czasie pomiędzy tymi dwoma klubami, a właściwie pomiędzy Jarosławem Królewskim oraz radnym Michałem Sosnowskim, dochodziło do burzliwych dyskusji, wzajemnych szpilek i ogólnie rzecz ujmując nie było zbyt przyjaźnie. Być może także ta napięta atmosfera wpłynęła na to, że na piątkowy mecz wyprzedane zespoły wszystkie bilety. Wisła Kraków właśnie przekazała, że spotkanie obejrzy komplet widzów.

To drugi sold out Białej Gwiazdy w tym sezonie. Dwa na dwa wyprzedane bilety na domowe mecze to spore wyzwanie, które jednak nie może dziwić w przypadku tego zespołu. Pytanie, które zapewne stawiają sobie kibice, to jak długo uda utrzymać się tę serię.

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