Widzew zmierzy się z Jagiellonią. Vuković: zrobiliśmy progres

"Wiemy, że zrobiliśmy progres i wierzę, że z meczu na mecz będziemy wyglądali jeszcze lepiej i już w Białymstoku to pokażemy" - powiedział Aleksandar Vuković na konferencji prasowej, cytowany przez oficjalną stronę Widzewa.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Vuković komplementuje Jagiellonię

Widzew Łódź dość dobrze rozpoczął nowy sezon. Piłkarze Aleksandara Vukovicia na swoim koncie mają dwa remisy w starciach z solidnymi ekipami. Z pewnością więc można mieć nadzieję, że wraz z rozwojem kampanii 2026/27 ich forma będzie rosnąć, a przecież nikt nie ma wątpliwości, że celem jest gra o awans do eliminacji europejskich pucharów.

W najbliższy weekend przed zespołem z Serca Łodzi jednak spore wyzwanie, gdyż ich rywalem będzie Jagiellonia. Przed meczem sporo mówiło się o przełożeniu starcia, ale wiadomo już, że wszystko będzie odbywało się zgodnie z planem. Na konferencji przed tą rywalizacją rywala komplementował trener Vuković.

– Doceniamy zarówno to, co Jagiellonia prezentuje od kilku lat, jak i początek obecnego sezonu w jej wykonaniu. Wczorajszy wynik robi wrażenie i w rewanżu życzę awansu. Szanujemy przeciwnika, ale nie mamy prawa się go bać. Traktujemy niedzielny mecz jako szansę pokazania się z dobrej strony na tle mocnego rywala – powiedział Aleksandar Vuković na konferencji prasowej cytowany przez oficjalną stronę Widzewa.

– Jagiellonia ma kilka indywidualności, określony sposób gry. My to wszystko wiemy, ale wiemy też, że zrobiliśmy progres i wierzę, że z meczu na mecz będziemy wyglądali jeszcze lepiej i już w Białymstoku to pokażemy – dodał.

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