Raków ma konkurencję. Napastnik łączony z nowym klubem

Lasse Nordas, który ostatnio był łączony z Rakowem Częstochowa, znalazł się na celowniku Hammarby oraz Malmo. Informacje w tej sprawie przekazał serwis "SportExpressen".

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Lasse Nordas

Piłkarz łączony z Rakowem na celowniku nowego klubu

Raków Częstochowa przeciętnie, a być może nawet słabo rozpoczął nowy sezon zarówno w rozgrywkach PKO Ekstraklasy, jak i w eliminacjach Ligi Konferencji Europy. Medaliki po dwóch ligowych meczach mają bowiem zero zdobytych punktów i spory problem, gdyż los zmierzył ich raczej z ekipami przeciętnymi, niż tymi, z którymi miałby walczyć o najważniejsze miejsca.

Niemniej wiadomo, że kadra zespołu spod Jasnej Góry nie jest jeszcze ostatecznie ustalona, dlatego też wszyscy liczą na konkretne wzmocnienia. Jedno z nich dotyczyć musi rzecz jasna pozycji napastnika. W ostatnim czasie w tym kontekście padało kilka nazwisk, a jednym z nich jest Lasse Nordas. Okazuje się jednak, że Norweg znalazł się na celowniku Hammarby oraz Malmo. To może komplikować potencjalny ruch Rakowa.

Lasse Nordas w minionym sezonie rozegrał w sumie 36 spotkań, w których zdobył 10 goli oraz zanotował 5 asyst. 24-letni Norweg na koncie ma występy przede wszystkim w norweskiej ekstraklasie i lidze holenderskiej. Kilkanaście razy wystąpił także w Championship oraz League One. Serwis „Transfermarkt” wycenia go aktualnie na 3,5 miliona euro. W przeszłości Nordas wielokrotnie występował w młodzieżowych reprezentacjach swojego kraju.

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