Raków ma konkurencję. Napastnik łączony z nowym klubem

17:23, 7. sierpnia 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  SportExpressen

Lasse Nordas, który ostatnio był łączony z Rakowem Częstochowa, znalazł się na celowniku Hammarby oraz Malmo. Informacje w tej sprawie przekazał serwis "SportExpressen".

Lasse Nordas
Obserwuj nas w
Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Lasse Nordas

Piłkarz łączony z Rakowem na celowniku nowego klubu

Raków Częstochowa przeciętnie, a być może nawet słabo rozpoczął nowy sezon zarówno w rozgrywkach PKO Ekstraklasy, jak i w eliminacjach Ligi Konferencji Europy. Medaliki po dwóch ligowych meczach mają bowiem zero zdobytych punktów i spory problem, gdyż los zmierzył ich raczej z ekipami przeciętnymi, niż tymi, z którymi miałby walczyć o najważniejsze miejsca.

Niemniej wiadomo, że kadra zespołu spod Jasnej Góry nie jest jeszcze ostatecznie ustalona, dlatego też wszyscy liczą na konkretne wzmocnienia. Jedno z nich dotyczyć musi rzecz jasna pozycji napastnika. W ostatnim czasie w tym kontekście padało kilka nazwisk, a jednym z nich jest Lasse Nordas. Okazuje się jednak, że Norweg znalazł się na celowniku Hammarby oraz Malmo. To może komplikować potencjalny ruch Rakowa.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Lasse Nordas w minionym sezonie rozegrał w sumie 36 spotkań, w których zdobył 10 goli oraz zanotował 5 asyst. 24-letni Norweg na koncie ma występy przede wszystkim w norweskiej ekstraklasie i lidze holenderskiej. Kilkanaście razy wystąpił także w Championship oraz League One. Serwis „Transfermarkt” wycenia go aktualnie na 3,5 miliona euro. W przeszłości Nordas wielokrotnie występował w młodzieżowych reprezentacjach swojego kraju.

Zobacz także: W ciemno z Marcinem Ryszką #27: Gdzie leżą granice naszych możliwości, cena szczerości i czas pożegnań