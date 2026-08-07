Pomocnik odchodzi z Jagiellonii. Wkrótce przejdzie testy medyczne

Arena Akcji / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Jagiellonii

AZ Jackson blisko nowego klubu

Jagiellonia Białystok notuje bardzo dobry początek sezonu. Piłkarze Adriana Siemieńca do tej pory w rozgrywkach PKO Ekstraklasy zainkasowali sześć punktów, a ostatni mecz w eliminacjach Ligi Europy z mocnym rywalem, jakim była ekipa Rangers, udało się wygrać, co jest świetnym prognostykiem przed rewanżem na Wyspach.

To wszystko może imponować szczególnie, gdyż tego lata klub z Podlasia przeszedł spore zmiany. Odeszło kilku bardzo ważnych zawodników, a również tzw. „gabinety” poniosły stratę w postaci Łukasza Masłowskiego. Okazuje się jednak, że to nie koniec zmian. Według informacji, które przekazał profil „MLS News”, z Jagiellonią pożegna się wkrótce AZ Jackson. Pomocnik ma zostać nowym piłkarzem Minnesota United FC. Chodzi o wypożyczenie z opcją wykupu.

AZ Jackson nie stawił się w Białymstoku, więc widomym było, że kwestią czasu jest jego odejście z klubu. Gracz z USA w poprzednim sezonie dla Jagiellonii rozegrał sześć spotkań. Był też wypożyczony do zespołu Vancouver Whitecaps. Wszystko więc wskazuje na to, że przygoda 24-latka, który okazał się wielkim niewypałem, wkrótce się oficjalnie zakończy.

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