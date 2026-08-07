Romelu Lukaku przejdzie do Monaco? Fabrizio Romano zabrał głos

21:31, 7. sierpnia 2026 22:49, 7. sierpnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Fabrizio Romano

Romelu Lukaku w ostatnich godzinach był łączony z przeprowadzką do AS Monaco. Według Fabrizio Romano taki transfer nie dojdzie jednak do skutku.

Romelu Lukaku
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Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Romelu Lukaku

AS Monaco nie pracuje nad transferem Romelu Lukaku

Romelu Lukaku niemal na pewno opuści SSC Napoli podczas letniego okna transferowego. Obie strony dążą bowiem do rozstania – belgijski napastnik nie chce już występować w ekipie Azzurrich, a włoski klub zamierza jak najszybciej pozbyć się go z listy płac. Wciąż nie wiadomo jednak, gdzie doświadczony snajper będzie kontynuował swoją karierę.

W ostatnich godzinach Lukaku był łączony z przeprowadzką do AS Monaco, aczkolwiek wszystko wskazuje na to, że taki transfer nie dojdzie do skutku. Jak poinformował w mediach społecznościowych Fabrizio Romano, obecnie nie toczą się bowiem żadne negocjacje w tej sprawie i nie zapowiada się, aby miały się rozpocząć. Klub z Ligue 1 nie jest zainteresowany Belgiem, który ma na stole inne opcje.

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Słynny atakujący, którego chce u siebie Atlanta United, występuje w barwach Napoli od sierpnia 2024 roku, kiedy przeniósł się na Stadio Diego Armando Maradona za 30 milionów euro z Chelsea. W swoim piłkarskim CV posiada także Romę, Inter Mediolan, Manchester United oraz Everton.

Etatowy reprezentant Belgii w poprzednim sezonie Serie A rozegrał zaledwie pięć meczów i zdobył jedną bramkę, spędzając na boisku niespełna 250 minut, co spowodowane było licznymi kontuzjami.