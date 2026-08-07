Cancelo wrócił do treningów z Al Hilal. Co zrobi Barcelona?

Joao Cancelo rozpoczął przygotowania do nowego sezonu z Al Hilal. Negocjacje z Barceloną wciąż trwają, a powrót portugalskiego obrońcy do Katalonii nadal pozostaje głównym celem obu stron.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Joao Cancelo

Transfer Cancelo jeszcze nie upadł

Barcelona od początku letniego okna transferowego pracuje nad definitywnym pozyskaniem Joao Cancelo. Portugalczyk spędził w klubie drugą część poprzedniego sezonu na wypożyczeniu i przekonał do siebie sztab szkoleniowy. Dzięki wszechstronności wywalczył miejsce w podstawowym składzie i pod koniec rozgrywek wyprzedził Alejandro Balde w rywalizacji o miejsce na lewej stronie obrony.

Mimo że Al Hilal nie wiąże z Cancelo planów na przyszłość i jest gotowe sprzedać go przed wygaśnięciem kontraktu, Barcelona wciąż nie osiągnęła porozumienia z saudyjskim klubem. Z tego powodu 32-letni defensor wrócił do treningów z Al Hilal i rozpoczął przygotowania do sezonu.

Powrót do zespołu nie oznacza jednak zmiany planów zawodnika. Cancelo nadal chce ponownie występować w Barcelonie i czeka na zakończenie negocjacji. Do tego czasu pozostaje do dyspozycji obecnego klubu, wywiązując się ze swoich obowiązków.

Barcelona zachowuje spokój i wierzy, że transfer uda się dopiąć przed zamknięciem okna. Hansi Flick dobrze zna możliwości Portugalczyka i uważa, że jego uniwersalność będzie dużym atutem zespołu. Cancelo może grać po obu stronach obrony, wspierać środek pola i zwiększyć konkurencję dla Alejandro Balde. Wszystko wskazuje na to, że rozmowy będą kontynuowane w najbliższych dniach.