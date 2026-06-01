Xabi Alonso na łowach w Madrycie. Oto nowy cel transferowy Chelsea

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Marc Pubill pod lupą Chelsea

Chelsea już wkrótce rozpocznie nowy rozdział pod wodzą Xabiego Alonso. Hiszpański szkoleniowiec został zatrudniony na stanowisku menedżera ekipy The Blues i ma zbudować drużynę zgodnie ze swoją wizją futbolu. Oznacza to prawdopodobnie znaczące zmiany kadrowe, ponieważ londyński klub planuje przebudowę składu przed kolejnym sezonem. W najbliższych tygodniach można spodziewać się zarówno transferów wychodzących, jak i przychodzących. Władze Chelsea liczą, że dzięki temu zespół Niebieskich ponownie włączy się do walki o najważniejsze trofea.

Jeśli chodzi o potencjalne wzmocnienia, Alonso chciałby zwiększyć rywalizację w linii defensywnej. Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, uwagę 44-letniego trenera zwrócił Marc Pubill z Atletico Madryt. 22-letni obrońca występuje głównie jako stoper, choć może również grać na prawej stronie defensywy. Hiszpan ma za sobą bardzo udaną kampanię, co przyciągnęło zainteresowanie wielu europejskich gigantów. Oprócz Chelsea jego sytuację monitorują także Paris Saint-Germain, FC Barcelona oraz Manchester United.

Marc Pubill reprezentuje barwy ekipy Los Rojiblancos od lipca 2025 roku, kiedy przeniósł się do stołecznego klubu z Almerii za około 16 milionów euro. W zakończonym sezonie rozegrał 36 spotkań, zdobył jedną bramkę i zanotował jedną asystę. Mierzący 190 centymetrów defensor uchodzi za jednego z najbardziej perspektywicznych hiszpańskich obrońców młodego pokolenia. Jego wartość rynkowa, według serwisu „Transfermarkt”, wynosi obecnie mniej więcej 30 milionów euro, co dodatkowo podkreśla jego rosnącą pozycję na europejskim rynku.