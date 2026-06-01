Xabi Alonso na łowach w Madrycie. Oto nowy cel transferowy Chelsea

21:32, 1. czerwca 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Ekrem Konur

Chelsea przebuduje skład w letnim okienku transferowym. Xabi Alonso widziałby Marca Pubilla w londyńskiej drużynie - poinformował dziennikarz Ekrem Konur.

Xabi Alonso
Obserwuj nas w
Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Marc Pubill pod lupą Chelsea

Chelsea już wkrótce rozpocznie nowy rozdział pod wodzą Xabiego Alonso. Hiszpański szkoleniowiec został zatrudniony na stanowisku menedżera ekipy The Blues i ma zbudować drużynę zgodnie ze swoją wizją futbolu. Oznacza to prawdopodobnie znaczące zmiany kadrowe, ponieważ londyński klub planuje przebudowę składu przed kolejnym sezonem. W najbliższych tygodniach można spodziewać się zarówno transferów wychodzących, jak i przychodzących. Władze Chelsea liczą, że dzięki temu zespół Niebieskich ponownie włączy się do walki o najważniejsze trofea.

Jeśli chodzi o potencjalne wzmocnienia, Alonso chciałby zwiększyć rywalizację w linii defensywnej. Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, uwagę 44-letniego trenera zwrócił Marc Pubill z Atletico Madryt. 22-letni obrońca występuje głównie jako stoper, choć może również grać na prawej stronie defensywy. Hiszpan ma za sobą bardzo udaną kampanię, co przyciągnęło zainteresowanie wielu europejskich gigantów. Oprócz Chelsea jego sytuację monitorują także Paris Saint-Germain, FC Barcelona oraz Manchester United.

Marc Pubill reprezentuje barwy ekipy Los Rojiblancos od lipca 2025 roku, kiedy przeniósł się do stołecznego klubu z Almerii za około 16 milionów euro. W zakończonym sezonie rozegrał 36 spotkań, zdobył jedną bramkę i zanotował jedną asystę. Mierzący 190 centymetrów defensor uchodzi za jednego z najbardziej perspektywicznych hiszpańskich obrońców młodego pokolenia. Jego wartość rynkowa, według serwisu „Transfermarkt”, wynosi obecnie mniej więcej 30 milionów euro, co dodatkowo podkreśla jego rosnącą pozycję na europejskim rynku.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości