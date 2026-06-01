Bayern szuka alternatywy za Gordona. Konkretne wytyczne

Bayern Monachium wycofał się z walki o Anthony'ego Gordona, a ten finalnie wylądował w Barcelonie. Mistrzowie Niemiec trzymają się swoich wytycznych i spróbują ściągnąć kogoś tańszego - informuje "Bild".

Bayern chce kogoś tańszego

Bayern Monachium otarł się o potrójną koronę, ale finalnie zdołał jedynie zdominować krajowe podwórko. Drużyna Vincenta Kompany’ego przez cały sezon grała znakomicie, natomiast w półfinale Ligi Mistrzów musiała uznać wyższość Paris Saint-Germain, późniejszego triumfatora całych rozgrywek. Mimo tego niepowodzenia, na Allianz Arena panuje przekonanie, że Belg jest właściwą osobą do prowadzenia tego projektu, dlatego władze klubu będą kontynuować rozwój jego drużyny.

Bawarczycy w tym sezonie imponowali przede wszystkim niesamowicie jakościową i skuteczną ofensywą, a mimo tego na rynku transferowym planują przede wszystkim wzmocnić tę formację. Przez długi czas głównym kandydatem był Anthony Gordon, ale Newcastle United oczekiwało zbyt dużych pieniędzy. Bayern wreszcie się wycofał, a Anglik ostatecznie wylądował w Barcelonie.

Niemiecki gigant nie rezygnuje z pomysłu transferu nowego skrzydłowego, ale będzie trzymał się wytycznych. Nie zamierza przekraczać wydatku rzędu 60 milionów euro – to kwota z góry ustalona przez działaczy. Alternatywą dla Gordona może być utalentowany Mika Godts z Ajaksu Amsterdam. Wówczas Bayern postawiłby na zawodnika, który zacznie od roli rezerwowego, by docelowo zastąpić kogoś z wyjściowej jedenastki.

20-letni Godts ma za sobą fantastyczny sezon w Eredivisie, podczas którego zanotował 17 bramek i 12 asyst w 32 występach. Miał okazję sprawdzić się też w rozgrywkach Ligi Mistrzów.