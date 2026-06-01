Arsenal znów zmierzy się z PSG. Chodzi o transfer angielskiej gwiazdy

Arsenal może stoczyć kolejny bój z PSG, ale tym razem na polu transferowym. Oba kluby interesują się pozyskaniem Morgana Rogersa z Aston Villi - informuje "The Mirror". Mikel Arteta jest zauroczony reprezentantem Anglii.

Arsenal zwieńczył świetny sezon mistrzostwem Anglii oraz przegranym finałem Ligi Mistrzów. Była szansa na dwa kluczowe trofea, ale Kanonierzy i tak mają za sobą bardzo dobre miesiące. Wreszcie udało się utrzymać wysokie tempo do samego końca i pokonać Manchester City Pepa Guardioli, co było piekielnie trudnym zadaniem. Mikel Arteta nie jest jednak nasycony i wierzy, że wspólnie z klubem może zdominować angielskie podwórko na kolejne lata. Zamierza teraz przeprowadzić rewolucję kadrową i odpowiednio wzmocnić drużynę.

Wydaje się, że Arsenal będzie poszukiwał nowych rozwiązań w ofensywie. Pod koniec sezonu czołowym piłkarzom brakowało już pary, a z ławki rezerwowych Arteta nie mógł wpuścić nikogo równie jakościowego. Z tego względu na celowniku mistrza Anglii znalazł się Morgan Rogers, gwiazda Aston Villi i jeden z najciekawszych zawodników w kraju.

23-latek zakończył sezon z dorobkiem 14 bramek i 12 asyst w 55 występach. Cechuje go znakomite wyszkolenie techniczne i łatwość w wygrywaniu pojedynków z obrońcami. Arteta chce go sprowadzić na Emirates Stadium, ale nie będzie o to łatwo. Konkurentem ponownie stało się Paris Saint-Germain, które dopiero co ograło Kanonierów w niedzielnym finale Ligi Mistrzów. Teraz oba kluby mają zmierzyć się w walce o transfer reprezentanta kraju.