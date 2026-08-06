Ranking UEFA: Czechy ruszyły w pogoń za Polską. Efekt porażki Górnika Zabrze

Czesi gonią Polskę. Tak wygląda ranking UEFA po porażce Górnika Zabrze
W 3. rundzie eliminacji europejskich pucharów Polska wciąż ma pięciu przedstawicieli. Nie każda drużyna wygrała swój dwumecz, ale Lech Poznań i Górnik Zabrze po odpadnięciu z Ligi Mistrzów zostali przeniesieni automatycznie do walki o Ligę Europy. W tych samych rozgrywkach swój udział rozpoczyna Jagiellonia Białystok. Z kolei Raków i GKS nadal walczą o fazę ligową Ligi Konferencji.
Za nami pierwszy z pięciu meczów w tym tygodniu polskich klubów w europejskich pucharach. Górnik Zabrze rywalizował na wyjeździe z Ferencvarosem. Niestety podopieczni Michala Gasparika minimalnie przegrali z Węgrami (0:1). Ze względu na zaskakujące zwycięstwo Sparty Praga z Olympique Lyon przewaga Polski w rankingu UEFA zmalała do 0,4 punktów. Lepiej w ostatnich dwóch dniach punktowała także Grecja, która za sprawą Panathinaikosu i Olympiakosu zbliżyła się do nas na 1,813 pkt.
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Goni nas również Dania, ale akurat w tym przypadku przewaga Polski jest na tyle duża, że nie powinni oni stanowić zagrożenia w walce o TOP12 oraz TOP10 Rankingu UEFA. Niemniej jednak liczymy na to, że w najbliższych czterech meczach Polska zgarnie ważne punkty.
|Miejsce
|Kraj
|Liczba punktów
|9.
|Turcja
|46,175
|10.
|Polska
|43,025
|11.
|Czechy
|42,625
|12.
|Grecja
|41,212
|13.
|Dania
|35,431
W czwartek do rywalizacji w europejskich pucharach wrócą pozostałe cztery polskie kluby. Lech Poznań i Jagiellonia zagrają w el. Ligi Europy, a Raków Częstochowa i GKS Katowice w el. Ligi Konferencji.
Rywale polskich klubów w czwartkowych meczach europejskich pucharów:
- Lech Poznań – KI Klaksvik
- Jagiellonia Białystok – Rangers FC
- Raków Częstochowa – Hammarby
- Hapole Tel-Aviv – GKS Katowice