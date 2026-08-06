Ranking UEFA: Czechy ruszyły w pogoń za Polską. Efekt porażki Górnika Zabrze

Górnik Zabrze przegrał z Ferencvarosem w Lidze Europy (0:1). W efekcie Polska traci przewagę nad Czechami w Rankingu UEFA. Na dodatek Sparta Praga niespodziewania pokonała Olympique Lyon.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Zawodnicy Górnika Zabrze

Czesi gonią Polskę. Tak wygląda ranking UEFA po porażce Górnika Zabrze

W 3. rundzie eliminacji europejskich pucharów Polska wciąż ma pięciu przedstawicieli. Nie każda drużyna wygrała swój dwumecz, ale Lech Poznań i Górnik Zabrze po odpadnięciu z Ligi Mistrzów zostali przeniesieni automatycznie do walki o Ligę Europy. W tych samych rozgrywkach swój udział rozpoczyna Jagiellonia Białystok. Z kolei Raków i GKS nadal walczą o fazę ligową Ligi Konferencji.

Za nami pierwszy z pięciu meczów w tym tygodniu polskich klubów w europejskich pucharach. Górnik Zabrze rywalizował na wyjeździe z Ferencvarosem. Niestety podopieczni Michala Gasparika minimalnie przegrali z Węgrami (0:1). Ze względu na zaskakujące zwycięstwo Sparty Praga z Olympique Lyon przewaga Polski w rankingu UEFA zmalała do 0,4 punktów. Lepiej w ostatnich dwóch dniach punktowała także Grecja, która za sprawą Panathinaikosu i Olympiakosu zbliżyła się do nas na 1,813 pkt.

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Goni nas również Dania, ale akurat w tym przypadku przewaga Polski jest na tyle duża, że nie powinni oni stanowić zagrożenia w walce o TOP12 oraz TOP10 Rankingu UEFA. Niemniej jednak liczymy na to, że w najbliższych czterech meczach Polska zgarnie ważne punkty.

Miejsce Kraj Liczba punktów 9. Turcja 46,175 10. Polska 43,025 11. Czechy 42,625 12. Grecja 41,212 13. Dania 35,431 Ranking UEFA

W czwartek do rywalizacji w europejskich pucharach wrócą pozostałe cztery polskie kluby. Lech Poznań i Jagiellonia zagrają w el. Ligi Europy, a Raków Częstochowa i GKS Katowice w el. Ligi Konferencji.

Rywale polskich klubów w czwartkowych meczach europejskich pucharów: